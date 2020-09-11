Главная » Мировоззрение, Творчество

«Многодетная семья должна стать элитой нации». ОП РФ о поддержке россиян с детьми

14:23. 11 сентября 2020 64 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
Источник: fedpress.ru @ Ирина Волынец

Владимир Путин, выступая перед гражданами России, предложил продлить некоторые меры поддержки, которые ввели во время распространения коронавируса. Среди них – выплаты по 3 000 рублей. О поддержке многодетных семей своим мнением с «ФедералПресс» поделилась член комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец:

«Это отличная для всех нас новость. Очень хочется, чтобы данная выплата продолжилась и после сентября. За это выступают абсолютно все родители. Конечно, мы желаем, чтобы у нас было как можно меньше безработных граждан, особенно если у них есть дети. Но если человек оказался в такой сложной жизненной ситуации, как потеря работы, то 3 000 рублей – это тоже хорошее подспорье к пособию, которое есть сегодня.

Было бы здорово, если бы в ближайшее время был принят Федеральный закон о статусе многодетной семьи, которого все ждут, потому что именно многодетная семья является надеждой на сохранение нашей страны, её опорой. Многодетная семья должна стать элитой нации и образцом для подражания. Как сказал президент страны Владимир Путин, многодетная семья должна стать нормой, модной в России.

Конечно, это невозможно без мер дополнительной поддержки государством таких семей. Речь идет даже не о поддержке по факту нуждаемости, когда выделяются финансы тем, кто в этом наиболее нуждается. Нужно говорить ещё и о поддержке по факту самого существования такой семьи: если она является многодетной, то родители должны понимать, что они имеют право на определенные преференции. У нас же есть статус депутата. Должен быть такой же статус многодетной семьи. А сейчас каждый регион самостоятельно выстраивает политику поддержки многодетных семьей.

И конечно же, материальная поддержка многодетных семей должна осуществляться не только на региональном, но и на федеральном уровне. К сожалению, у нас есть депрессивные регионы, которые не в состоянии обеспечить достойное положение многодетных семей.

Здесь для многих семей хорошим подспорьем стало горячее питание в начальных классах школы. В целом нужно сказать, что это беспрецедентная акция: с началом нового учебного года работает постановление правительства, по которому младших школьников по всей стране кормят горячими завтраками или обедами бесплатно. Это касается только учащихся начальной школы, но мы продолжаем работать в этом направлении и будем добиваться того, чтобы вплоть до 11 класса детей кормили в школе бесплатно.

Что до федерального закона о статусе многодетной семьи, то он подразумевает не только прямую финансовую помощь, но и косвенные меры поддержки. Мы искреннее надеемся, что многодетная семья будет занимать заслуженное место в сознании наших сограждан. Но также следует помнить и о ментальном уровне: в информационном поле многодетная семья должна быть представлена в самом лучшем свете. Это кинофильмы, телепередачи и прочие информационные продукты, которые будут всячески поддерживать многодетную семью. Нельзя все списывать исключительно на материальную составляющую: должна быть ещё и духовная часть».

Обложка: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/mnogodetnaja-semja-dolzhna-stat-jelitoj-nacii-op-rf-o-podderzhke-rossijan-s-detmi-119138

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
В действующих стратегиях, мы приговорены к исчезновению из истории?
...еще официальная политика. «МНОГОДЕТНУЮ СЕМЬЮ НЕОБХОДИМО ПРЕВРАТИТЬ В ЭЛИТУ» — Опять сошлюсь на... другая экономика домохозяйств. Каждая многодетная семья должна иметь свой дом, и ... ВВП ради ВВП. Она должна стать инструментом выживания нашего народа, нашего...
Современные угрозы существованию семьи
...статью члена Партии Великое Отечество Сергея Лисовского, посвященную современным угрозам существования семьи... опасные народы англосаксонская элита собирается сократить до ..., наше государство должно стимулировать создание многодетных семей, создавать для них...
Формула русского триумфа. Имея колоссальные возможности, Россия в состоянии стать мировым лидером
... катастрофа – развалился Советский Союз, элиты которого в благополучные 70–80...нормой в России все-таки должна стать семья с тремя детьми».Опять ...направлены против многодетных семей. Один только продекларированный законопроект «О статусе многодетной семьи в ...
Форсайт-апокалипсис: "Детство-2030"
... том числе – практически, все многодетные), все «неполные» семьи с одним родителем (таких... Астахова! Важной стадией форсайт-проекта должно стать создание «городов, благожелательных к детям... 21 века» для нужд «мировой элиты» (то есть, владеющих этим «...
УПРЕЖДАЮЩИЕ СТРАТЕГИИ В РАЗРУШЕНИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО НАСИЛИЯ! Часть-3
...есть поощряется и прославляется крепкая семья, любовь, многодетность, чтение книг, подлинное творчество.... Можно сказать, они поймали «элиты» в ловушку: сначала поощрили их...после распада 1991 года, и должна стать страной-Лучом. Почему? Потому что...
«Цивилизация Потопа» начала гибридную войну, по наглости похожую на опиумные войны в XIX веке
...» и на его элиту, не желающую менять свой...для народа, состоящего из многодетных семей. При этом народа ...Россию, но сам стать застрельщиком альтернативного пути развития...собственности как потенциально монополистической должно быть законодательно ограничено ...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)