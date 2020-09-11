Владимир Путин, выступая перед гражданами России, предложил продлить некоторые меры поддержки, которые ввели во время распространения коронавируса. Среди них – выплаты по 3 000 рублей. О поддержке многодетных семей своим мнением с «ФедералПресс» поделилась член комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец:

«Это отличная для всех нас новость. Очень хочется, чтобы данная выплата продолжилась и после сентября. За это выступают абсолютно все родители. Конечно, мы желаем, чтобы у нас было как можно меньше безработных граждан, особенно если у них есть дети. Но если человек оказался в такой сложной жизненной ситуации, как потеря работы, то 3 000 рублей – это тоже хорошее подспорье к пособию, которое есть сегодня.

Было бы здорово, если бы в ближайшее время был принят Федеральный закон о статусе многодетной семьи, которого все ждут, потому что именно многодетная семья является надеждой на сохранение нашей страны, её опорой. Многодетная семья должна стать элитой нации и образцом для подражания. Как сказал президент страны Владимир Путин, многодетная семья должна стать нормой, модной в России.

Конечно, это невозможно без мер дополнительной поддержки государством таких семей. Речь идет даже не о поддержке по факту нуждаемости, когда выделяются финансы тем, кто в этом наиболее нуждается. Нужно говорить ещё и о поддержке по факту самого существования такой семьи: если она является многодетной, то родители должны понимать, что они имеют право на определенные преференции. У нас же есть статус депутата. Должен быть такой же статус многодетной семьи. А сейчас каждый регион самостоятельно выстраивает политику поддержки многодетных семьей.

И конечно же, материальная поддержка многодетных семей должна осуществляться не только на региональном, но и на федеральном уровне. К сожалению, у нас есть депрессивные регионы, которые не в состоянии обеспечить достойное положение многодетных семей.

Здесь для многих семей хорошим подспорьем стало горячее питание в начальных классах школы. В целом нужно сказать, что это беспрецедентная акция: с началом нового учебного года работает постановление правительства, по которому младших школьников по всей стране кормят горячими завтраками или обедами бесплатно. Это касается только учащихся начальной школы, но мы продолжаем работать в этом направлении и будем добиваться того, чтобы вплоть до 11 класса детей кормили в школе бесплатно.

Что до федерального закона о статусе многодетной семьи, то он подразумевает не только прямую финансовую помощь, но и косвенные меры поддержки. Мы искреннее надеемся, что многодетная семья будет занимать заслуженное место в сознании наших сограждан. Но также следует помнить и о ментальном уровне: в информационном поле многодетная семья должна быть представлена в самом лучшем свете. Это кинофильмы, телепередачи и прочие информационные продукты, которые будут всячески поддерживать многодетную семью. Нельзя все списывать исключительно на материальную составляющую: должна быть ещё и духовная часть».

Обложка: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/mnogodetnaja-semja-dolzhna-stat-jelitoj-nacii-op-rf-o-podderzhke-rossijan-s-detmi-119138