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Кубинские врачи: Между санкциями и Нобелевской премией

13:10. 11 сентября 2020 66 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Кубинские врачи: Между санкциями и Нобелевской премией

В июне 2020 года началась кампания за номинирование кубинских медиков на Нобелевскую премию мира. Авторы петиции, которую поддержали представители более чем тридцати стран, в том числе известные интеллектуалы и влиятельные общественные организации, отметили огромный вклад Бригады имени Генри Рива в борьбу с пандемией COVID-19.
В период пандемии COVID-19 Бригада имени Генри Рива, объединяющая около 7500 врачей-интернационалистов, оказала международную помощь 22 государствам, в числе которых страны Латинской Америки, Африки и Европы.

Однако далеко не все политические силы рассматривают кубинских медиков как героев.

1 мая 2020 года Государственный Секретарь США Майк Помпео заявил о том, что международная активность кубинских медиков есть не что иное, как эксплуатация людей режимом Кастро.

11 июня 2020 года Государственный Департамент США выразил обеспокоенность «принудительным трудом» кубинских медицинских специалистов в Бразилии и осудил Панамериканскую организацию здравоохранения за недостаточно решительную реакцию на действия властей Кубы.

17 июня 2020 года сенаторы-республиканцы представили публике законопроект, предусматривающий ряд санкций, которые, по их мнению, должны «остановить денежный поток кубинского режима». Американские законодатели рассматривают деятельность медиков-интернационалистов как ширму для торговли людьми. Меры, предусмотренные законопроектом, в конечном итоге, приведут к существенным затруднениям для стран, принимающих помощь со стороны Кубы.

21 июня в Wall Street Journal вышла статья «Куба. Постыдная торговля медицинскими специалистами»( Cuba’s Shameful Trafficking of Its Doctors), в которой зарубежные медицинские миссии кубинских врачей рассматриваются не более как источник пополнения государственного бюджета.
Таким образом, медицинский интернационализм стал еще одной вехой в истории политического противостояния между США и Кубой.

Подробнее эти вопросы разобраны в видео ниже.



Плюс еще на медицинскую тематику:

1. Борьба Китая с коронавирусом под руководством Си Цзиньпина – https://vk.com/wall-156278021_13420
2. О разработке китайской вакцины от коронавируса – https://vk.com/wall-156278021_13433
3. О вакцине ГамКовидВак – https://prof-afv.livejournal.com/40357.html и https://prof-afv.livejournal.com/40577.html
4. Текущие вакцины от коронавируса - https://cutt.ly/hfYLXQe

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6161495.html

Метки: империализм, капитализм, коронавирус, куба, латинская америка, медицина, санкции, социализм, США

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