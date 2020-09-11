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Госплан под маской рынка. Как западные экономисты обдурили весь мир. ДЕБАТЫ: Каптарь / Никонов

23:16. 11 сентября 2020 40 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Золотой фонд ДеньТВ представляет эпическую битву концепций: протекционизм или либерализм должны главенствовать в мировой экономике. Почему есть все основания полагать, что все успешные западные экономики уже разобралиь с этим сложным выбором, но нам об этом не сказали. У барьера – Дионис Каптарь и Александр Никонов. Ведущий – Андрей Фефелов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HGoz91RMYWE

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