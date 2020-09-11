В 2014 году промышленное производство Украины упало более чем на 10%, в 2015-м – ещё на 13,4%. В 2018 году на оплату тарифов ЖКХ уходило уже около 39% доходов средней украинской семьи ( в три раза больше, чем до майдана ).

Сразу после государственного переворота 2014 года украинские политики обещали , что после подписания ассоциации с ЕС страну ждёт избавление от коррупции, модернизация экономики, резкий рост качества жизни и возможность беспрепятственного въезда в Европу для всех граждан. Вместо этого Украина получила: падение экономики, снижение уровня жизни, разрастание коррупции и криминала. Сегодня этот факт невозможно отрицать.



Единственное, чем ещё могли хвастаться до недавного времени организаторы переворота – это предоставление жителям Украины в 2017 году права на безвизовый въезд в страны ЕС на 90 дней по биометрическим паспортам.



«Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу», – эти слова Порошенко быстро стали анекдотом. Ибо все понимали, что для абсолютного большинства украинских граждан безвиз – это не кофе и не опера, а возможность выжить, трудясь на чёрных работах в Евросоюзе.

Однако единой системы контроля въезда, выезда и нахождения на территории Евросоюза до последнего времени не было. Нелегалы умудрялись заводить по несколько паспортов, въезжать в ЕС через одну страну, а выезжать через другую, дожидаться «миграционных амнистий», прятаться от правоохранительных органов.

В конце концов европейцам это надоело. В Брюсселе занялись реформированием системы въездного контроля. Безвизу в его современном виде осталось существовать немногим больше трёх месяцев. С 1 января 2021 года в Европе от безвизового режима с 61 государством останется одно название.

В ЕС заработают две новые автоматизированные системы. Первая – это ETIAS (Европейская система авторизованных путешествий); вторая – EES (Система въездного контроля).



После их запуска нельзя уже будет махнуть на границе «безвизовым» паспортом и справкой о бронировании места в отеле для того, чтобы попасть в Европу. Фактически безвизовых стран больше не останется. Любому иностранцу, желающему посетить Евросоюз, надо будет заранее заполнять специальные заявки и анкеты.



В них придётся указывать биографические, профессиональные и контактные данные, а также перечислять факты, которые принимающая сторона может посчитать компрометирующими (судимости, миграционные нарушения, нахождение в зоне военных конфликтов и так далее).



Если пограничную службу что-либо смутит, можно получить приглашение на беседу в консульство или отказ. По сути дела, речь идёт о возвращении визовой системы.

С момента запуска ETIAS-EES нелегал перестанет быть невидимкой за пределами государства, с территории которым он пересёк границу. Безнаказанно нарушать сроки пребывания в Евросоюзе или заниматься не тем, ради чего человек въехал в ЕС, станет сложно, если вообще возможно.

Что это будет означать для украинской экономики?

Зависимость Украины от денег гастарбайтеров является критической. До 4 миллионов украинских граждан уже уехали с Украины навсегда, около 7 миллионов работают заграницей сезонно; это примерно половина трудоспособного населения.



По итогам 2019 года гастарбайтеры перевели домой около 12 миллиардов долларов, что позволило перекрыть негативное сальдо торговли товарами, составившее в том же 2019 году около 10 миллиардов долларов.



На самом деле зависимость от денег заробитчан даже больше. Ведь отправляют деньги при помощи различных систем переводов преимущественно те 4 миллиона украинцев, которые вообще не бывают на Украине или посещают её редко. Те же 7 миллионов, которые работают за границей от 1 до 3 месяцев, везут с собой наличность.

На днях украинские власти отрапортовали о том, что на фоне «коронакризиса» объём переводов от гастарбайтеров упал не так сильно, как можно было ожидать. Например, в июле 2020-го по сравнению с июлем 2019-го он снизился на 13,5% (с 1,066 миллиарда долларов до 922 миллионов).



Однако умолчали о важном: не слишком сильно переводы упали только от тех, кто не посещал Украину годами и умудрился задержаться за границей при свистопляске с коронавирусом.



А тот объём валюты, которую завозили сезонные работники, Украина уже потеряла (въезд в ЕС для них частично был ограничен). Сколько это конкретно, посчитать невозможно. Однако, судя по масштабам кризиса, это может быть очень значительная сумма. Отчаянные попытки получить западные кредиты указывают на то, что расплачиваться по долгам Киеву становится всё сложнее.

С момента введения ETIAS-EES несладко придётся и нелегалам, годами сидящим в Европе и отправляющим переводы родственникам. Даже если в ближайшем будущем в Европе полностью снимут коронавирусные ограничения (что сомнительно), новая система не позволит сезонным рабочим так просто пересекать границу туда и обратно.



Пограничники без особого труда выловят тех, кто под видом «кофе» и «оперы» едет мыть сантехнику или заниматься проституцией. А потенциально ценных для польской и других зарубежных экономик мигрантов будут склонять к легальному трудоустройству с постепенной утратой связей с Украиной, как это уже происходит.

Св. Князев



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