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Асаду – 55!

16:22. 11 сентября 2020 40 просмотров 4 коммент. Опубликовал:


У всеми любимого "кровавого тирана" и самого знаменитого офтальмолога в мире Башара Асада сегодня день рождения.
Сегодня ему стукнуло всего лишь 55 лет. В следующем году исполнится 10 лет, как "Асад должен был уйти", но все все расставило по своим места.
Большинство из тех, кто требовал его ухода ушли в политическое небытие, а Асад как и прежде управляет Сирией, раздавив с помощью России и Ирана "зеленую революцию", от которой ныне остался огрызок в Идлибе подчиненный Турции, а также разгромив Халифат.









В этот праздничный день юбиляру можно пожелать дальнейшего обновления известного списка и дальнейших успехов в восстановлении контроля над оккупированными иностранными интервентами районами Сирии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6161932.html

Метки: асад, война в сирии, праздники, сирия, юмор

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