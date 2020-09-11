Асаду – 55!
16:22. 11 сентября 2020 40 просмотров 4 коммент. Опубликовал: feedmatic
У всеми любимого "кровавого тирана" и самого знаменитого офтальмолога в мире Башара Асада сегодня день рождения.
Сегодня ему стукнуло всего лишь 55 лет. В следующем году исполнится 10 лет, как "Асад должен был уйти", но все все расставило по своим места.
Большинство из тех, кто требовал его ухода ушли в политическое небытие, а Асад как и прежде управляет Сирией, раздавив с помощью России и Ирана "зеленую революцию", от которой ныне остался огрызок в Идлибе подчиненный Турции, а также разгромив Халифат.
В этот праздничный день юбиляру можно пожелать дальнейшего обновления известного списка и дальнейших успехов в восстановлении контроля над оккупированными иностранными интервентами районами Сирии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6161932.html
А мог остаться доктором.
А теперь УБИЙЦА.
А ведь достаточно было НЕ УЧАСТВОВАТЬ в резне.
Ты это о чём ? Династии (клану) Асадов почти 50 лет. Она постоянно воюет.
Не 50 а гораздо больше.
И одни воюют а другие тусят на островах с теми с кем одни воюют ))
Асад мог тусить но……
А теперь враг человечества убийца и тиран ))
При этом его родичи в тени.
От него кормятся и тусят на островах с теми с кем воюет Асад.
“Враг человечества убийца и тиран))” (ц) – продолжим :” Которого поддерживает, и с которым общается Путин. А ? Перекупался ?)