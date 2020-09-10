Житель Забайкалья украл 800 тыс. рублей и раздал их нуждающимся
Полицейские задержали в поселке Приаргунск Забайкальского края 23-летнего мужчину, который украл из бутика сейф с 800 тыс. рублей и раздал деньги как милостыню.
По данным полиции, мужчина проник в бутик, который находится в торговом центре Приаргунска. Оттуда преступник украли три ноутбука и сейф, где лежали 800 тыс. рублей, сообщается на сайте УМВД по региону.
В ведомстве отметили, что мужчина раздал похищенные деньги просившим милостыню людям, часть поместил в ящики для пожертвований, также у него лично было изъято 57 тыс. рублей.
Мужчина сразу же признался в краже. Он рассказал, что забрался в магазин через разбитое окно по пристроенному к ТЦ зданию.
Источник: http://voicesevas.ru/news/54154-zhitel-zabaykalya-ukral-800-tys-rubley-i-razdal-ih-nuzhdayuschimsya.html