Так и есть – если брать занятие в отрыве от комплектации, его монтажа с другими элементами!

Общественный уклад – по Сеньке шапка ​Вначале немного лирики, а потом чистая наука . Кто лирику не любит – может сразу пройти во II главу. Но, чтобы понять, о чём там – лучше прочитать I. С развитием цивилизации элементация её усложняется. Это не только разделение труда, но и, прежде всего, разделение смысла! Элементов для развитой цивилизации требуется всё больше. От естества дикой природы эти элементы отходят всё дальше. Большинству профессий ХХ века – попросту нет аналогов в первобытном времени. Речь идёт о занятиях трудных, напряжённых, утомительных – которые, с точки зрения первобытного сознания – бессмысленны и безобразны.



Человек устраивает «перестройку» и «майдан» – требуя «свободы». Под которой он понимает (очень важно!):

- Низведения отношений до собственного уровня понимания.

Непонятная сложность пугает и раздражает социального дегенерата. Он рвётся и ломится к простоте, за которой всё отчётливее и очевиднее животная «естественность» наиболее примитивных форм общественных отношений.

Такой человек вовсе не думает отрекаться от благ цивилизации – грубо говоря, остаться без батарей и батареек, водопровода и оконных стёкол. Но в итоге отказывается без них, в XXI веке замерзая зимой дома(!), потому что н понимает зависимости цивилизации от слагающих её элементов.

Человек думает, что заводы закроются, а зарплата останется: «хули, она же самозарождается из магии рынка!». Человек думает, что трубопроводы с энергоносителями обрежут, а отопление – нет. Человек думает, что его страну разгромят – а его самого не выгонят с земли и из дома…

Если обобщить это – то социальный дегенерат не понимает взаимосвязи между макромиром и микромиром. Диалектика же тут такова:

- Микроуровень есть плоды, вырастающие на древе макроуровня.

То есть это диалектика яблок и яблони.

Интересный факт: в конце 80-х, когда пресыщенные советские люди занимались своими «перфомансами», в Непале голодающие в ходе бунта разграбили мучные склады. Они ворвались на эти склады, прорвавшись через стрельбу вооружённой охраны, рискуя поймать пулю за мародёрство – и потащили каждый по кулю муки.

А почему им не хватало муки?

Расист скажет: ну, потому что советские люди – белые, они высшего уровня, а непальцы – цветные, они низшие, вот потому-то им муки и не хватало.

Мне же кажется, что куда правдивее другое. Разница не в людях. Разница в том, что в одном месте собирали элементы цивилизации, в итоге давшие достаток муки, а в другом – нет.

Вот и получилось, что в одном месте мука не проблема, а в другом – такая проблема, что за неё на смерть идут.

Пытаясь уничтожить отечественную индустрию, майдауны ведь не связывают это с исчезновением света, тепла и еды у самих себя. Потому что связи между ВВП и собственным выживанием не видят.

А когда увидят – будет поздно, ибо ломать легко, а восстанавливать трудно.

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Социальный дегенерат живёт чувством, эмоцией, в режиме карнавала, праздника. Будней он не понимает и тяготиться ими. В его понимании «освобождение» – это двуединый процесс роста потребления и снижения нагрузки.

Почему?

Потому что потребление – удовольствие и не работать – тоже удовольствие. А раз они оба удовольствие, то и должны идти в комплекте! Чтобы всё, чего хочешь – сразу прыгало в руку, а от того, чего не желаешь – освобождён.

- Пусть другие работают и другие воюют, а я буду только потреблять с хрустом!

- А нужен ли ты такой? Кому и зачем?

Конечно, цивилизованный человек – это, прежде всего, понимание элементации, необходимости слагаемых, в числе которых и могучая индустрия, и могучая агрономия, и могучая армия.

Жизнь на планете устроена так, что никто и никому не оставит того, что технически может отобрать. За исключением сыра в мышеловке…

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Демократические политики либерального толка, проституируя все благородные и возвышенные понятия (такие, как любовь к народу, например), подыгрывают социальным дегенератам в их ожидании удовольствий и избавлении от докуки.

Сейчас можно привести уже сотни ярких примеров, как майданный баламут обещает толпе всё, чего она хочет, и удаление всего, что ей докучает. В буквальном смысле школьникам обещают отмену экзаменов и пятёрки по всем предметам, трудящимся – избавление от труда с сохранением зарплаты, каждого солдата произвести в генералы, каждо й девушке – принца на белом «мерседесе» и т.п.

Этот процесс «работы с массами» можно с полным правом назвать растлением толпы. Итогом становится превращение толпы в наглое, требовательное, безответственное и безмозглое существо-амёбу.

Неисполнение обещаний компенсируется их громадностью и размашистостью.

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Р. Киплинг, автор «Маугли» и певец британского колониализма, называл элементацию «азбучными богами» или «богами азбучных истин». Суть в том, что есть слагаемые, без которых не будет результата, хоть тресни.

И тут безразлично – хочешь ты их или не хочешь. Ты можешь сколь угодно желать каши – но без крупы её не будет, хоть матом ори, хоть кулаками по стенам колоти.

Нет элементов – нет итога.

Нет порядка на макроуровне сложения государства – нет и никакой жизни обывателю на микроуровне. Есть Победа – есть яичница. Нет Победы – нет яичницы.

Скажут: вы преувеличиваете!

Ничего не преувеличиваю: вы посмотрите, как живут люди в большинстве стран мира, и в трущобах даже самых развитых стран мира! Думаете, яичница, стакан молока – просто так, с неба падают вам на завтрак?!

II часть, научная.

Формулируя общий принцип элементации, мы прибегаем к алгебраическому приёму. То есть заменяем конкретику условным знаком, под который можно подставить любой предмет:

Допустим, нам нужен Х.

Для сборки (комплектации) Х нужны Y и Z

Подуровень:

Для сборки Z – нужны Ψ и Ω.

Главное здесь – понимать, что Ψ и Ω сами по себе, в отрыве от общего комплекта сложения – совершенно не нужны. Сами по себе они бесполезны, они слишком затратны и сложны в воспроизводстве, чтобы их делать «просто так», про запас. Их изготовления вне понимания ЭЛЕМЕНТАЦИИ будет выглядеть, как безумие.

Именно так, как смешное безумие, деградирующая молодёжь понимает сложные занятия старших, производящих умом, трудом и напряжением элементы для цивилизации.

Потому что, по большому счёту, не нужны сами по себе не только Ψ и Ω. Не нужны и Y c Z. Это всё детали, компоненты того большого и Единого, что нужно всё время держать в воображении.

Если человек знает, как и для чего производят пенициллин, то ему не кажется смешным процесс разведения плесени. А если не знает – то для него это смешной, глупый и мерзкий процесс. Которым занимаются, по его мнению, идиоты и извращенцы.

Но ведь и пенициллин сам по себе тоже не нужен. Нужно здоровье, как итоговый результат, от которого откладывают необходимость элементов сборки. Здоровье => пенициллин => плесень в лаборатории.

На практике цепочка элементации выглядит наоборот. Она плесенью начинается (сегодня), а здоровьем закончится, но только завтра или послезавтра.

С точки зрения цивилизации нет никакой разницы между пенициллином, как средством, и заводами, агрохозяйствами бережно сохранёнными Лукашенко. С точки зрения цивилизации – это элементы, из которых слагается выживание, а после и процветание нации.

Но с точки зрения социального дегенерата это просто плесень, мусор жизни. Почему? Да потому что элемент САМ ПО СЕБЕ не нужен! Цель ведь не в том, чтобы ходить на завод, подозрительно напоминающий своим пропускным режимом и графиком тюрьму! Цель-то в том, чтобы общество выживало в мире, могло сопротивляться истреблению, пожиранию другими объектами биосферы (в которой всё пожирает всё).

И если этой цели не понимать, не держать в голове – тогда в фабричной проходной ничего, кроме тюрьмы и «лишения свободы» не увидишь.

Так цирковой медведь не понимает, зачем его мучают, заставляя плясать в юбочке, какая связь между этими плясками и хлебом насущным, вкушаемым и медведем и дрессировщиком!

Элементация начинается целеполаганием. Мы приняли решение: нам нужен Х.

Элементация обеспечивается наукой.

Элементация обслуживается производством предметов и узко-специальных знаний, которые в естественном состоянии психики непонятны, кажутся ненужными, представляются толчеёй воды в ступе (как объяснить животному – зачем астрономия или искусствоведение?).

При деградации психики масс сложная элементация подвергается разрушительному удару нежеланности и неприятия, отталкивания и отторжения. Над теми, кто растит плесень для лекарства, начинают смеяться. Ими начинают брезговать. Их определяют в "лохи, не умеющие жить".

Естественная среда зоологически-свободных отправлений избавляется от гиперий (гипертрофированно-развитых форм природного исходника), как от уродств. Носителя гиперии (например, очкарика) – определяют в калеки. Как одичавшая яблоня сводит плоды к мелким и кислым, более естественным, так и одичавшее общество сводит сложность к примитиву.

То, что в цивилизованной среде являлось преимуществом человека (например, сложный духовный мир) – в одичавшем обществе превращается в его увечье, подобное горбу или хромоте.

Но самое страшное: в свободном падении дегенерат видит не падение, а "свободу"…

А. Леонидов



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