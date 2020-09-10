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В Марьино, где проживает семья Навального, найден «Новичок»

15:22. 10 сентября 2020 134 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Кандидат в мундепы Марьино Антон Архицкий пытается «воспитать» местную управу весьма креативным способом. Архицкий подарил главе управы собаку из приюта, чтобы намекнуть на необходимость ускорить работу по благоустройству площадок для выгула братьев наших меньших.

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Ранее кандидат в мундепы района устроил сбор подписей за обустройство площадки и организовал пикет, собрав возле управы местных владельцев питомцев.

 

Глава управы приютил пса, а тема выгула собак вновь оказалась на повестке дня. Примечательно, что Архицкий назвал питомца Новичком, отметив, что от пса с такой кличкой представитель власти не пострадает и даже станет добрее.

 

https://youtu.be/8JD2BsxKn78

 

К слову «Новичком» ещё называют нервнопаралитический яд, которым, по необоснованному утверждению западной прессы, якобы отравили блогера Алексея Навального. Стоит отметить, что до попадания на больничную койку блогер проживал именно в Марьино.

 

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9072 3054
    krikunoleg 10 сентября 2020 в 16:08

    Т.е. в Марьино других проблем кроме как проблемы выгула собак нет?

    Молодцы, все порешали…;)) Образец для подражания.

    Небось этот Архицкий и помог в решении проблем.

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