Кандидат в мундепы Марьино Антон Архицкий пытается «воспитать» местную управу весьма креативным способом. Архицкий подарил главе управы собаку из приюта, чтобы намекнуть на необходимость ускорить работу по благоустройству площадок для выгула братьев наших меньших.

Ранее кандидат в мундепы района устроил сбор подписей за обустройство площадки и организовал пикет, собрав возле управы местных владельцев питомцев.

Глава управы приютил пса, а тема выгула собак вновь оказалась на повестке дня. Примечательно, что Архицкий назвал питомца Новичком, отметив, что от пса с такой кличкой представитель власти не пострадает и даже станет добрее.

https://youtu.be/8JD2BsxKn78

К слову «Новичком» ещё называют нервнопаралитический яд, которым, по необоснованному утверждению западной прессы, якобы отравили блогера Алексея Навального. Стоит отметить, что до попадания на больничную койку блогер проживал именно в Марьино.