Сводки от ополчения Новороссии 10 сентября 2020
- 14:53 ВСУ создают угрозу гуманитарной катастрофы на Донбассе: сводка.
- 13:59 Инспекция позиций ВСУ под Горловкой отменена, — источники.
- 12:05 Из Киева призывают убить сегодня российских офицеров на Донбассе.
- 11:37 Срыв перемирия под Горловкой предотвратил Козак, — источник.
ВСУ создают угрозу гуманитарной катастрофы на Донбассе: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.
По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.
Нашими наблюдателями зафиксирован взрыв на позиции 36-й бригады в районе н. п. Гнутово. По предварительной информации, осколочные ранения получил боевик Шмелев, проводивший уточнение минного поля.
Также отмечено проведение боевиками 53-й и 79-й бригад инженерных работ на позициях в районе н. п. Старогнатовка и Красногоровка.
С начала текущих суток боевики 79-й бригады продолжили вести инженерное дооборудование своих позиций в районе н. п. Красногоровка.
В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.
Подразделения Народной милиции строго придерживались условий действующего перемирия и огонь не открывали.
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Нашей разведкой зафиксированы очередные факты размещения боевиками ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
Так, в жилых районах и приусадебных участках н. п. Карловка, Красногоровка, Славное и Новогнатовка отмечено нахождение семи единиц бронетехники из состава 79-й и 53-й бригад ВСУ.
Данные факты также подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ от 9 сентября.
Благодаря усилиям Главы Республики, удалось привлечь внимание общественности и международных наблюдателей к факту оборудования боевиками ВСУ новых позиций в районе н. п. Шумы, вблизи которых расположен значимо важный объект гражданской инфраструктуры — трубопровод канала Северский Донец — Донбасс, поставляющий воду более 2 млн человек.
Следует отметить, что противник, вопреки международным нормам и правилам ведения боевых действий, сознательно прикрывался объектом гражданской инфраструктуры, создавая опасность возникновения гуманитарной катастрофы в регионе.
Доведение до общественности данных фактов вынудили противника приступить к устранению допущенных нарушений дополнительных мер достигнутого перемирия.
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Также ситуацией в районе н. п. Шумы воспользовались украинские националисты, которые обратились в Верховную Раду с требованием запустить процедуру импичмента президента Зеленского.
По их мнению, устранение нарушений ВСУ продемонстрирует эффективность работы Контактной группы и приблизит наступление мира на Донбассе, что, в свою очередь, лишит украинских радикалов возможности террора мирного населения Донбасса.
С целью не допустить дальнейшего расшатывания националистами обстановки в стране, украинское командование поставило задачу 74 Центру ИПсО распространить специальные видеоматериалы, опровергающие факт устранения ВСУ нарушений, выявленных в районе н. п. Шумы.
С этой целью в зону ответственности 35-й бригады прибыли съемочные группы украинских телеканалов «24 канал» и «1+1», которые готовят репортажи с интервью боевиков, находящихся на позициях ВСУ, якобы расположенных в районе н. п. Шумы.
По данным нашей разведки, военной службой правопорядка получены дополнительные подтверждения фактов умышленного поджога сухой травы боевиками ВСУ.
Так, командование 503-го батальона 35-й бригады организовало вырубку деревьев в лесных массивах в районе н. п. Дзержинск для дооборудования своих позиций. С целью скрыть следы незаконной деятельности, боевики устраивали поджоги участков вырубки. При этом некоторые из спровоцированных пожаров не удалось своевременно локализовать и огнем были уничтожены значительно большие территории, чем те, на которые рассчитывали боевики.
Одновременно с этим, Военной службой правопорядка проводится разбирательство по факту недостачи в 79-й бригаде около 1 кг взрывчатки, 8 гранат, более 800 патронов к стрелковому оружию и нескольких десятков сигнальных патронов и мин.
По предварительным данным следствия, боеприпасы были похищены боевиками 1-го батальона с целью продажи на территории Украины после ротации соединения из зоны «ООС». Похищенное имущество хранилось в квартире в н. п. Курахово, которую снимал один из боевиков.
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Инспекция позиций ВСУ под Горловкой отменена, — источники
Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы под Горловкой, которая должна была начаться в эти минуты, не состоится.
Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Офисе (Администрации) президента Зеленского.
«Дело в том, что это спекулятивная тема для ДНР/ЛНР, которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так», — цитирует собеседника «РБК-Украина».
Источник одиозного портала «Обозреватель» уточняет, что инспекция не переносится, а временно отменяется, и в настоящее время в Офисе Зеленского ищут «грамотные юридические решения», которые позволят закончить войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Из Киева призывают убить сегодня российских офицеров на Донбассе
Безумные «патрiоты»-неонацисты на Украине явно недовольны ситуацией на линии фронта, которая сложилась после того, как глава ДНР Денис Пушилин поставил Украине ультиматум по ликвидации незаконно оборудованных позиций под Горловкой.
Жаждущие полноценной войны и крови не стесняясь призывают убить офицеров ДНР из СЦКК, которые прибудут сегодня с инспекцией на позиции ВСУ.
Напомним, сегодня на 14.00 по достигнутой ранее договорённости назначено проведение инспектирования позиций 503-го батальона морской пехоты ВСУ в районе села Шумы.
Скандально известный украинский пропагандист Юрий Бутусов со вчерашнего дня разгоняет истерию по этому поводу и публикует призывы к убийству членов инспекционной комиссии из Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) со стороны Армии ДНР, которых на Украине упорно называют российскими офицерами.
«Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора ВС РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров — участников „инспектирования“ позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужит почёт и уважение в истории Украины.
Такой поступок надёжно сорвёт вообще все эти опереточные попытки „заглянуть в глаза“.
Срыв и отмена приказа Главнокомандующего Зеленского — это в данном случае важная задача для сохранения независимости Украины. Да, это такой приказ, не выполнять который — честь.
Тот, кто сорвет „прекращение огня“ и подвергнется преследованию властей, без сомнения, получит полную поддержку гражданского общества.
На данный момент, по данным источников “Цензор.Нет”, штаб Операции объединённых сил не получил письменного приказа на проведение „инспекции“.
А для истории и для уголовного дела нужен письменный приказ. Чтобы было видно, кто несёт ответственность, кто „обеспечивает безопасность“ россиянам.
Военнослужащий, который подпишет приказ допустить противника для „инспектирования“ позиций и будет выполнять такой приказ, в историю Войны за независимость войдёт как предатель своей страны.
Люди на фронте шокированы решениями Главнокомандующего Зеленского, ответственность за последствия будут, в первую очередь, на нём», — написал Бутусов на своей странице в соцсети около полуночи.
Сегодня утром к призывам к уничтожению инспекции и срыву режима тишины киевский пропагандист добавил «предупреждение», что члены инспекции могут подорваться на необозначенных минах.
«…Противник имеет цель заснять посещение украинских позиций военными РФ. Очевидно, россияне проводят политическую операцию, их цель — демонстрация давления, превосходства.
Однако никаких гарантий безопасности при продвижении по передовым позициям ВСУ быть не может. Это район с плотным минированием, минные поля — и наши, и противника — перемешались за долгие годы.
Ситуация напряжённая, и пока неясно, где приказ на посещение наших позиций противником, кем он подписан и кто из командования берёт на себя ответственность за эту акцию. Россияне могут тут появляться только на свой страх и риск», — нагнетает Бутусов.
Заявления киевского «борца за незалежнисть», как всегда, метко оценил известный одесский журналист Юрий Ткачёв, подчеркнув, что киевский разжигатель войны на Донбассе удобно устроился, находясь за сотни километров от этого самого Донбасса.
«Юрий Бутусов призывает украинских военных ликвидировать (т. е. убить) российских офицеров (я так понял, членов СЦКК), которые сегодня будут инспектировать украинские позиции в рамках договорённостей о прекращении огня.
Оставим в стороне вопрос, что убийство участников мирных делегаций считается военным преступлением и высшим бесчестьем для любой армии мира; где честь и где разжигатель войны Бутусов?
Хочу сказать о другом: а вот почему бы Бутусову лично не приехать на Донбасс, не взять автомат и не сделать то, что он предлагает сделать? Получив за это, конечно, тюремный срок и всё причитающееся?
Почему вместо этого он провоцирует на преступление других, а сам хочет остаться чистеньким (по крайней мере, формально — по факту там, конечно, о „чистоте“ речи идти не может, по уши в говне и крови) и продолжать строчить текстики из безопасного для него Киева? И так у них всё, по факту», — написал Ткачёв в своём Telegram-канале.
Как сообщала «Русская Весна», глава ДНР отменил вчера приказ об уничтожении незаконно возведённых позиций ВСУ.
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Срыв перемирия под Горловкой предотвратил Козак, — источник
Киев и Донбасс договорились о деэскалации и совместном расследовании нарушений перемирия вблизи поселка Шумы при посредничестве замглавы администрации президента России Дмитрия Козака.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации. По словам собеседника издания, Козак лично принял участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы.
«Во многом благодаря личному вмешательству Козака удалось избежать дальнейшей эскалации ситуации на линии соприкосновения в районе населенного пункта Шумы, которая грозила срывом режима полного и всеобъемлющего прекращения огня», — сказал источник.
В результате была достигнута договоренность о «совместном расследовании представителями Украины и Донбасса с участием ОБСЕ нарушений Украиной режима перемирия в виде продвижения украинских укреплений в сторону противника в районе населенного пункта Шумы».
«Приказ об открытии огня с целью разрушения указанных укреплений отменен», — сказал источник.
Об отмене этого приказа главы ДНР Дениса Пушилина стало известно вечером в среду. Киев и Донбасс договорились в 14:00 четверга приступить к совместному расследованию нарушений режима прекращения огня.
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