«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.

Нашими наблюдателями зафиксирован взрыв на позиции 36-й бригады в районе н. п. Гнутово. По предварительной информации, осколочные ранения получил боевик Шмелев, проводивший уточнение минного поля.

Также отмечено проведение боевиками 53-й и 79-й бригад инженерных работ на позициях в районе н. п. Старогнатовка и Красногоровка.

С начала текущих суток боевики 79-й бригады продолжили вести инженерное дооборудование своих позиций в районе н. п. Красногоровка.

В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.

Подразделения Народной милиции строго придерживались условий действующего перемирия и огонь не открывали.

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Нашей разведкой зафиксированы очередные факты размещения боевиками ВСУ вооружения и военной техники вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Так, в жилых районах и приусадебных участках н. п. Карловка, Красногоровка, Славное и Новогнатовка отмечено нахождение семи единиц бронетехники из состава 79-й и 53-й бригад ВСУ.

Данные факты также подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ от 9 сентября.

Благодаря усилиям Главы Республики, удалось привлечь внимание общественности и международных наблюдателей к факту оборудования боевиками ВСУ новых позиций в районе н. п. Шумы, вблизи которых расположен значимо важный объект гражданской инфраструктуры — трубопровод канала Северский Донец — Донбасс, поставляющий воду более 2 млн человек.

Следует отметить, что противник, вопреки международным нормам и правилам ведения боевых действий, сознательно прикрывался объектом гражданской инфраструктуры, создавая опасность возникновения гуманитарной катастрофы в регионе.

Доведение до общественности данных фактов вынудили противника приступить к устранению допущенных нарушений дополнительных мер достигнутого перемирия.

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Также ситуацией в районе н. п. Шумы воспользовались украинские националисты, которые обратились в Верховную Раду с требованием запустить процедуру импичмента президента Зеленского.

По их мнению, устранение нарушений ВСУ продемонстрирует эффективность работы Контактной группы и приблизит наступление мира на Донбассе, что, в свою очередь, лишит украинских радикалов возможности террора мирного населения Донбасса.

С целью не допустить дальнейшего расшатывания националистами обстановки в стране, украинское командование поставило задачу 74 Центру ИПсО распространить специальные видеоматериалы, опровергающие факт устранения ВСУ нарушений, выявленных в районе н. п. Шумы.

С этой целью в зону ответственности 35-й бригады прибыли съемочные группы украинских телеканалов «24 канал» и «1+1», которые готовят репортажи с интервью боевиков, находящихся на позициях ВСУ, якобы расположенных в районе н. п. Шумы.

По данным нашей разведки, военной службой правопорядка получены дополнительные подтверждения фактов умышленного поджога сухой травы боевиками ВСУ.

Так, командование 503-го батальона 35-й бригады организовало вырубку деревьев в лесных массивах в районе н. п. Дзержинск для дооборудования своих позиций. С целью скрыть следы незаконной деятельности, боевики устраивали поджоги участков вырубки. При этом некоторые из спровоцированных пожаров не удалось своевременно локализовать и огнем были уничтожены значительно большие территории, чем те, на которые рассчитывали боевики.

Одновременно с этим, Военной службой правопорядка проводится разбирательство по факту недостачи в 79-й бригаде около 1 кг взрывчатки, 8 гранат, более 800 патронов к стрелковому оружию и нескольких десятков сигнальных патронов и мин.

По предварительным данным следствия, боеприпасы были похищены боевиками 1-го батальона с целью продажи на территории Украины после ротации соединения из зоны «ООС». Похищенное имущество хранилось в квартире в н. п. Курахово, которую снимал один из боевиков.

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