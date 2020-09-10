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Подготовка к выборам идет успешно

17:45. 10 сентября 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Мне тут за последние дни читатели всякого-разного по протестам в США накидали, поэтому чад кутежа демократии даю оптом. Тут видео за последние дней 6 из Орегона, Висконсина и т.д.
В основном это различные беспорядки, драки BLM/антифа с различными праваками и трампистами (удачи обеим сторонам), беспредел сатрапов и прочий забористый трэш, которым столь примечательна предвыборная кампания в США.
Самое прекрасное в этом, что с очень большой долей вероятности, вот это вот все после выборов президента США не закончится и будет продолжатся безотносительно того, кто победит – Трамп или Байден.
Есть стойкое ощущение, что эту пасту в тюбик уже не затолкать.























И эти люди еще что-то рассказывают про Лукашенко.





Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6159523.html

Метки: blm, байден, беспорядки, Видео, выборы, полиция, протесты, США, Трамп

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