Почему Брежнев не реабилитировал образ Сталина. Евгений Спицын
10:08. 10 сентября 2020 14 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Известный историк Евгений Спицын рассказывает о брежневской эпохе. Какие процессы бурлили тогда в недрах ЦК и в обществе, пододвигая СССР к краху.
Ведущий Игорь Шишкин
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#ДеньТВ #Спицын #Брежнев #Андропов #Хрущёв #Сталин #СССР #история #элита #номенклатура
Ведущий Игорь Шишкин
Поддержать передачи Е. Ю. Спицына и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Приобрести книги Е. Ю. Спицына без торговой наценки http://bit.ly/2wRwaaw
#ДеньТВ #Спицын #Брежнев #Андропов #Хрущёв #Сталин #СССР #история #элита #номенклатура