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Почему Брежнев не реабилитировал образ Сталина. Евгений Спицын

10:08. 10 сентября 2020 14 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Известный историк Евгений Спицын рассказывает о брежневской эпохе. Какие процессы бурлили тогда в недрах ЦК и в обществе, пододвигая СССР к краху.
Ведущий Игорь Шишкин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FpRZp7Sygws

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