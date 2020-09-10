В этом выпуске:- Лукашенко заявил – власть не отдаст, не для того его избирали;- В Беларуси тем временем начались учения «Славянское братство-2020»;- Мишустин и Силуанов попросили российские банки помочь белорусской экономике;- Российским клиентам банки одолжили за август триллион рублей;- ВВП России во втором квартале упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;- Навальный вышел из комы;- Росприроднадзор выдвинул иск против Норникеля на 148 миллиардов рублей;- Трамп знал об опасности коронавируса еще в феврале, утверждает американский журналист Вудворд;- На смену глобализации идет эпоха беспорядка – такой прогноз представил Дойче Банк;- На греческом острове Лесбос дотла выгорел лагерь беженцев, в котором проживало 13 тысяч человек;- Американская авиакомпания United заявляет, что нашла способ сохранить рабочие места;- Сразу несколько российских авиакомпаний с 1 октября уменьшают вдвое норму провоза багажа;- Российские телерадиовещатели предложили регулировать распространение видео в интернете по правилам телевидения;- ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным;- Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви;- Папа Римский в интервью журналисту Петрини признал богоугодными два типа удовольствий — от поглощения пищи и секса._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Zr-4tbgBVYs