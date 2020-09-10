Папа и секс, Вышел из комы, Эпоха беспорядка // Галопом по Европам #293
22:14. 10 сентября 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Лукашенко заявил – власть не отдаст, не для того его избирали;
- В Беларуси тем временем начались учения «Славянское братство-2020»;
- Мишустин и Силуанов попросили российские банки помочь белорусской экономике;
- Российским клиентам банки одолжили за август триллион рублей;
- ВВП России во втором квартале упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- Навальный вышел из комы;
- Росприроднадзор выдвинул иск против Норникеля на 148 миллиардов рублей;
- Трамп знал об опасности коронавируса еще в феврале, утверждает американский журналист Вудворд;
- На смену глобализации идет эпоха беспорядка – такой прогноз представил Дойче Банк;
- На греческом острове Лесбос дотла выгорел лагерь беженцев, в котором проживало 13 тысяч человек;
- Американская авиакомпания United заявляет, что нашла способ сохранить рабочие места;
- Сразу несколько российских авиакомпаний с 1 октября уменьшают вдвое норму провоза багажа;
- Российские телерадиовещатели предложили регулировать распространение видео в интернете по правилам телевидения;
- ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным;
- Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви;
- Папа Римский в интервью журналисту Петрини признал богоугодными два типа удовольствий — от поглощения пищи и секса.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Лукашенко заявил – власть не отдаст, не для того его избирали;
- В Беларуси тем временем начались учения «Славянское братство-2020»;
- Мишустин и Силуанов попросили российские банки помочь белорусской экономике;
- Российским клиентам банки одолжили за август триллион рублей;
- ВВП России во втором квартале упал на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- Навальный вышел из комы;
- Росприроднадзор выдвинул иск против Норникеля на 148 миллиардов рублей;
- Трамп знал об опасности коронавируса еще в феврале, утверждает американский журналист Вудворд;
- На смену глобализации идет эпоха беспорядка – такой прогноз представил Дойче Банк;
- На греческом острове Лесбос дотла выгорел лагерь беженцев, в котором проживало 13 тысяч человек;
- Американская авиакомпания United заявляет, что нашла способ сохранить рабочие места;
- Сразу несколько российских авиакомпаний с 1 октября уменьшают вдвое норму провоза багажа;
- Российские телерадиовещатели предложили регулировать распространение видео в интернете по правилам телевидения;
- ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным;
- Опального схимонаха Сергия отлучили от церкви;
- Папа Римский в интервью журналисту Петрини признал богоугодными два типа удовольствий — от поглощения пищи и секса.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам