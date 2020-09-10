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Останки “Карлсруэ”

11:35. 10 сентября 2020 57 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Место упокоения немецкого легкого крейсера "Карлсруэ" (типа "Кенигсберг") торпедированного британской подводной лодкой "Труант" у берегов Норвегии в районе порта Кристиансанн 9 апреля 1940 года во время вторжения Третьего Рейха в Норвегию. Корабль получил сильные повреждения и был затоплен своим экипажем.
80 лет местонахождение останков крейсера было неизвестным и найден он был лишь в июне этого года.
Корпус крейсера стоит на почти ровном киле на глубине 490 метров в 15 метрах от силового кабеля соединяющего Норвегию и Данию. Во время его прокладки, затоунвший совсем рядом крейсер так и не обнаружили.

















https://www.statnett.no/en/about-statnett/news-and-press-releases/news-archive-2020/unique-discovery-on-the-seabed-wreck-of-sunken-wwii-warship-discovered-after-80-years/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6158441.html

Метки: вторая мировая война, карлсруэ, норвегия, подводная археология

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