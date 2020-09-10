Новости Украины и Новороссии 10 сентября 2020
- 17:46 Кто такие “Слуги Народа”.
- 17:27 Зеленский провёл переговоры с Меркель по последним событиям на Донбассе.
- 17:11 Украинская сторона затребовала экстренную встречу ТКГ после срыва инспекции на Донбассе.
- 16:55 Экс-генпрокурор поставил Зеленскому ультиматум.
- 16:42 Как Богдан привёл к власти дилетантов.
- 16:35 Умер украинский боевик, которому Зеленский рассказывал, что он «не лох» (ФОТО).
- 15:43 Украина теряет питьевую воду пугающими темпами, — эколог.
Кто такие “Слуги Народа”
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Зеленский провёл переговоры с Меркель по последним событиям на Донбассе
Только что состоялся телефонный разговор главы украинского государства Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в соцсети сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
«Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимным доверия тесного диалога лидеров двух государств и растущего украинско-немецкого стратегического партнерства», — написал украинский дипломат.
Ранее сегодня стало известно, что президент Украины и канцлер Германии должны обсудить последние события на Донбассе и принятые в рамках минской Трёхсторонней контактной группы решения.
Представитель ЛНР в Минской ТКГ Родион Мирошник прокомментировал разговор Зеленского с Меркель, который прошёл уже на фоне срыва инспекции позиций ВСУ на линии фронта ДНР:
«После срыва совместной инспекции и перед возможным срывом встречи советников N4 («Нормандской четвёрки», — прим. РВ) в Берлине, Зеленский позвонил Меркель, чтобы рассказать свою версию щекотливой ситуации, в которой находится.
Германия, как принимающая сторона завтрашней встречи советников, может встать или не встать на защиту Зеленского, совершившего очередную глупость», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.
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Украинская сторона затребовала экстренную встречу ТКГ после срыва инспекции на Донбассе
После отмены инспекции позиций ВСУ в населённом пункте Шумы (оккупированная Киевом территория ДНР) украинская делегация в Трехсторонней контактной группе на Минских переговорах затребовала экстренное совещание подгруппы по вопросам безопасности.
Письмо с инициативой созыва заседания ТКГ было направлено представителям ОБСЕ главой украинской делегации Леонидом Кравчуком. Копию документа также получили украинские СМИ.
Отмечается, что запланированная на 14:00 10 сентября проверка не состоялась из-за действий с российской стороны, в частности появления дополнительных требований.
В письме к ОБСЕ глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе пояснил, какие требования были выдвинуты российской стороной: посещение новых точек; фото- и видеофиксация во время инспекции и подписание совместного протокола.
Кравчук заявил, что украинская сторона считает данные требования грубо нарушающими «достигнутые вчера договорённости».
При этом глава украинской делегации отметил, что Киев предложил перенести проверку, пока сложившаяся чрезвычайная ситуация не будет обсуждена на внеочередном заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности, которое и предлагают провести в кратчайшие сроки.
Как сообщала «Русская Весна», по срыву инспекции с заявлением также выступило Министерство иностранных дел ДНР.
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Экс-генпрокурор поставил Зеленскому ультиматум
Сегодня экс-генпрокурор Украины и соратник Петра Порошенко Юрий Луценко во время пресс-конференции «Угрозы национальной безопасности Украины» поставил ультиматум Владимиру Зеленскому.
Бывший глава правоохранительного ведомства заявил, что уважает выбор украинцев, однако Зеленскому придётся либо стать националистом, либо готовиться в Ростов.
«Воля народа, реализованная на честных и открытых выборах, должна почитаться всеми, даже теми, кто проиграл. В частности, мной. И я уважаю избрание президента Зеленского.
Но никакой президент в Украине не навсегда. Он или становится националистом, или готовится в Ростов», — сказал Луценко.
Отметим, что своего рода ультиматум от представителя проигравшей команде Зеленского власти прозвучал на фоне обострения ситуации на Донбассе после месяца перемирия.
В данный момент напряжённая обстановка сложилась под Горловкой у населённого пункта Шумы, где была сорвана инспекция позиций ВСУ представителями СЦКК и ОБСЕ.
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Как Богдан привёл к власти дилетантов
Как Богдан привёл к власти дилетантов
Многочасовое интервью Богдана – это, несомненно, последний мощный гвоздь в рейтинг Зеленского и «Слуг Народа». Интервью длительное, но его действительно стоит посмотреть, чтобы понять, какая атмосфера на этой «кухне» изнутри. Было ли целью Богдана утопить Зеленского? И да, и нет. Имиджевый урон, нанесенный по действующему президенту и его команде прямо перед выборами – мощный и невосполнимый. Но, просматривая и анализируя сказанное бывшим главой ОПУ, ловлю себя на мысли, что и конечной целью это быть не могло, ведь Богдан прав в том, что «Слуги» уже проигрывают практически везде, и его интервью Гордону не меняет кардинально политического расклада, хотя это действительно мощный мессендж. И он не будет услышан.
Признания Богдана, сказанные в его привычной манере, непринужденно и с легкостью, вгоняют на самом деле в шок. Во-первых, главный посыл Богдана заключается в том, что Украине конец. Он не сказал это напрямую. Но ситуацию он расписал абсолютно критическую и дал понять, что она нерешаемая – можно только смягчить всё то, что происходит сейчас. Цифры, которые он показал в эфире – яркое тому подтверждение. Дефицит бюджета в 2019-м году – 78 млрд. В 2020-м – 94,3 млрд. Текущее состояние – дефицит в 298,4 млрд гривен. Вы уже представили себе диаграмму с таким стремительным падением? Вы понимаете, что скоро произойдет? Понимаете, что это уже невозможно остановить, невозможно уже никак повлиять на эту ситуацию? Богдан понимает и просит Зеленского в завершение этого провального политического представления сделать хоть что-то, благодаря чему он сможет уйти хотя бы с одной, но маленькой победой – это может быть, например, федерализация страны или создание парламентско-президентской вертикали, которая будет работать.
Бывший глава Офиса президента всё интервью хвалил Зеленского как человека, но уничтожал как президента. И всегда бил в точку, потому что работал с ним, знает, видел. Его фраза: «Зачем они начали лепить (медийно) из него сильного президента, это же не так, зачем вы врете. Он должен быть просто своим парнем». И да, с ним стоит согласиться – ну какой Зеленский сильный президент, это бред. Вообще, всё его интервью можно разжевывать неделю, разбивать на цитаты – взять хотя бы рассказы о том, как Зеленский проводит кадровую политику в государстве. Как президент выбирает министров, исходя из их «типажа» – насколько они похожи на министра той или иной отрасли. А про ковидный фонд, выделенный Западом, который Зеленский потратил на дороги? Я смотрел и смеялся – но это же на самом деле просто ужас. Зеленскому дали деньги на одно, он потратил их на другое – нецелевое расходование средств. Но Зеленский, со слов Богдана, просто вообще не соображает, как должно функционировать государство. Он вбил себе в голову то, что он должен запомниться, как строитель дорог, что дороги будут напоминать украинцам о нем, как о хорошем президенте. Но при этом Зеленский не смог нигде найти деньги на свою прихоть – ведь экономики нет, пришлось брать из «ковидного фонда». Разыгрывается самая настоящая трагикомедия.
Немаловажно то, что Богдан публично признал произошедшую историю с «вагнеровцами» спецоперацией Украины и США. За это признание ему отдельное спасибо. В целом же, украинские спецслужбы и политиков он назвал «слепыми котятами», подтвердив, что всё на Украине зависит от американцев.
Все 4 часа интервью Богдан рассказывал, помимо всего прочего, какой он опытный госслужащий и честный человек. По поводу опытности – сомнений нет. Но вот по поводу честности… Постоянные фразы – я не брал взятки… Хорошо, ты не брал взятки. Допустим, это так. Но ты сделал гораздо хуже для своей страны – ты, опытный и умный человек, сознательно привёл во власть команду абсолютных дилетантов, уровень знаний о государственном устройстве которых находится на нуле. Ты их привел, ты помогал им раскрутить этот проект, ты – один из главных создателей этого проекта наряду с Зеленским. И ты, спустя время, видя, что происходит в стране, продолжаешь гордиться тем периодом своей жизни, когда ты это всё реализовывал. У тебя спрашивают – хотел бы ты вернуться назад и что-то исправить? И ты отвечаешь – нет, все было круто. Ты ответил со своей личной позиции – позиции человека, который получил от должности адреналин, кайф, новые эмоции и новый опыт. Но до тебя даже не дошло то, что пропагандист Гордон спрашивал тебя, скорее, как госслужащего – хотел бы ты что-то изменить, ты был госслужащим, но ты не был по-настоящему патриотом, и у тебя не было и нет сейчас мышления человека, который за государство готов отдать жизнь. Поездки на передовую, волонтерство, опасность – да, ты об этом рассказал. Да, когда вокруг свистят пули, вырабатывается адреналин. Ты был, рисковал, но ты думаешь, этим ты можешь гордиться?
Люди, которым ты привозил обмундирование – жертвы таких, как ты. Они умирают из-за идиотизма, глупости и жадности украинских политиков. Ты хочешь сказать, что ты лучше Порошенко, лучше Зеленского, лучше Саакашвили – но сам говоришь, что в том числе благодаря тебе была настолько крутая предвыборная кампания, что можно было на табуретку клеить «Зе-команда» и люди бы за это голосовали. А они за это и проголосовали – можно сколько угодно говорить о том, какой Зеленский хороший человек, но если он идиот в управлении государством и при этом президент, то это перечеркивает все его положительные качества. А президентом его сделал ты и такие, как ты. И не говори, что это запрос общества, срез общества – вы привели беззубую, безграмотную команду не по запросу общества, а по запросу олигархата, которому подарили остатки страны. Олигархату, который ты, Богдан, «вылизываешь» до бронзового состояния, как Ермак «вылизывает» Зеленского. И ты делал это всё сознательно – ты знал, чем этот спектакль закончится. Ты – преступник. И Зеленский преступник. Хороший парень – это не профессия. Да и хорошим парнем Зеленский быть уже перестал.
Даниил Безсонов
https://asd.news/articles/ukraina/konduktor-nazhmi-na-tormoza/ – цинк
Я бы все же разделял среднесрочный конец Зеленского, с концом Украины как таковой. Пока США сохраняют геостратегический интерес в использовании Украины как антироссийского плацдарма, она будет получать необходимую материальную и политическую поддержку ,чтобы обеспечить нахождение у власти любого устраивающего Вашингтон режима в Киеве. Крах режима Зеленского, который с учетом обвала его рейтингов, не так уж и далек, не означает исчезновения Украины – просто на смену одной марионетке придет другая (конечно же, не такая как все). Ну а то, что ситуация для оставшихся жителей Украины будет ухудшаться, Вашингтон никогда особо не волновало – это незначительные издержки, которые всегда можно списать на деятельность Порошенко или Зеленскому. Ну или на Россию, наконец. Главное, что курс продолжается.
Ну а то, что окружение Зеленского набито некомпетентными людьми, были известно и без Богдана, достаточно было просто наблюдать из их делами, чтобы поставить нехитрый диагноз. Заявления же Богдана, это верификация очевидного для тех, кто до последнего пребывал в счастливом заблуждении, что Зеленский хочет, но не может.
PS. Ну вот теперь и Богдан подтвердил, что заманивание ЧВКшников в Белоруссию дело рук украинских спецслужб.
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Умер украинский боевик, которому Зеленский рассказывал, что он «не лох» (ФОТО)
На Украине умер экс-«АТОшник» Денис Янтарь, который возглавлял Николаевское областное отделение боевиков «Национального корпуса».
Он также был известен тем, что осенью прошлого года в районе Золотого (на оккупированной Киевом территории ЛНР) поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Именно в перепалке с Янтарём Зеленский произнёс сакраментальное: «Я же не лох».
Каратель скончался 9 сентября, не сумев справиться с раком крови, сообщил его «побратым» Дмитрий Шатровский.
«Сегодня умер мой друг, мой однополчанин Денис Янтарь… Он не рассказывал о своём страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд “Движения ветеранов Украины”, почётным членом которого он является», — написал боевик «АТО» на своей странице в соцсети.
Шатровский пафосно заявил, что умерший каратель «не погаснет в памяти сотен людей», так как «уже вошёл в историю Украины не только своим военным и политическим путём, но и как человек, заставивший объяснить шестого президента Украины, что он не лох в свои 42 года».
Напомним, что в конце октября прошлого года вооружённые боевики «Нацкорпуса» находились на участке фронта у н. п. Золотое и обещали не допустить разведения сторон. Президент «незалежной» Владимир Зеленский прибыл к «пацанам» и призвал «убрать оружие». Во время спора с неонацистами Зеленский и произнёс «историческую» фразу, которую ему до сих пор припоминают.
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Украина теряет питьевую воду пугающими темпами, — эколог
На Украине наблюдается стремительное уменьшение запасов питьевой пресной воды, при этом в стране нет адекватного мониторинга количества артезианской воды.
О серьёзной проблеме в интервью одному из местных изданий рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.
«Украина масштабными темпами теряет питьевую пресную воду. Мы видим дефицит питьевой воды, при этом не знаем реального количества питьевой артезианской воды», — сообщила Цыганок, отметив, что артезианские источники не посчитаны государством.
По ее словам, на Украине нет ни одного специалиста, который бы мог сказать: «У нас на ближайшие 50–100 лет есть такое-то количество питьевой артезианской воды».
Эколог уверена, что в стране надо запретить на законодательном уровне использовать источники артезианской воды для нужд сельского хозяйства, что, по сути, является «криминальной аномалией».
«Артезианская вода в Украине ограничена. Чтобы не допустить коллапса, нужно уже сейчас принять ряд изменений в законодательстве.
Надо запретить использовать ресурс для любых нужд, кроме питьевого водопотребления», — предлагает свой вариант решения проблемы президент ассоциации экологов.
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