Только что состоялся телефонный разговор главы украинского государства Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом в соцсети сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Только что состоялся двенадцатый по счету телефонный разговор президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимным доверия тесного диалога лидеров двух государств и растущего украинско-немецкого стратегического партнерства», — написал украинский дипломат.

Ранее сегодня стало известно, что президент Украины и канцлер Германии должны обсудить последние события на Донбассе и принятые в рамках минской Трёхсторонней контактной группы решения.

Представитель ЛНР в Минской ТКГ Родион Мирошник прокомментировал разговор Зеленского с Меркель, который прошёл уже на фоне срыва инспекции позиций ВСУ на линии фронта ДНР:

«После срыва совместной инспекции и перед возможным срывом встречи советников N4 («Нормандской четвёрки», — прим. РВ) в Берлине, Зеленский позвонил Меркель, чтобы рассказать свою версию щекотливой ситуации, в которой находится.

Германия, как принимающая сторона завтрашней встречи советников, может встать или не встать на защиту Зеленского, совершившего очередную глупость», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

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