... Как раз наоборот ‑ русские были и русские есть. Единый народ, единая...древние славяне, а именно русские? — Касательно русских точно можно утверждать лишь ...действительная доля «финского наследства» в русском генофонде? — Русские — конечно, славяне. Сходство ...
... всех подобных случаях является исконно русской традицией, и в этом даже... проявляется колорит русского характера. Естественно, всё это крайне опасная ложь. Третий метод... завет Гитлера и проводить геноцид русского народа. Всем, кто не до...
... напитки. Они продавались только иностранцам. Русским «за исключением нескольких дней в... сказал тогда о «сухом законе» русских: «Это самый величественный акт национального...-30 лет назад. Трезвость – национальная русская традиция!
... изменяться, принимаемые священноначалием и верующими.Русское слово «православие» — связывают с ... её в Сиверию исходя из русских противоречивых переводов: Pasia = Пасия ... территории Сибирского ханства были построены русские крепости Тюмень, Тобольск, Тара, ...
По моему убеждению, принцип наслаждения в конечном счёте разрушает сам себя. Чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он удаляется от цели. Другими словами, само «стремление к счастью» мешает счастью.