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... и были введены варны (касты), чтоб...энергетическая структура и человек становится постепенно другим...простых людей. Во-вторых, познавая Оккультные науки...Николая II царевич Алексей страдал заболеванием крови.... Так определили Законы РИТА или как сейчас называют...