Дзержинский против Лахновского // Злоба дня
22:14. 10 сентября 2020 13 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Никакая присяга, зарплата, договор или льготная служебная ипотека не могут заставить человека быть Дзержинским, если внутренне он Лахновский. И быть Лахновским, если по убеждениям он Дзержинский.
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