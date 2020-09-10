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Дзержинский против Лахновского // Злоба дня

22:14. 10 сентября 2020 13 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Никакая присяга, зарплата, договор или льготная служебная ипотека не могут заставить человека быть Дзержинским, если внутренне он Лахновский. И быть Лахновским, если по убеждениям он Дзержинский.

Каждый решает за себя.

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#КонстантинСемин #ЗлобаДня

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Dk9d9g4ZkMw

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