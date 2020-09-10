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Белый крест

00:56. 10 сентября 2020 72 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Светлана Тихановская получила специальную награду Международного экономического форума в польском Карпаче, куда они прибыла на самолете премьер-министра Польши.
Фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» выдвинула Светлану Тихановскую на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.
Бывший председатель Европейской народной партии и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.



Нестареющая и всегда актуальная классика.


Белорусский недоГуайдо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6158144.html

Метки: Европа, польша, тихановская, юмор

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