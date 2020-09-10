С началом Великой Отечественной войны южные рубежи Советского Союза превратились в горячий тыл. В 1941 году спецслужбами Третьего рейха в Афганистане была сформирована антисоветская организация «Унион», позже переименованная в «Фаал».

В её цели входило создание шпионско-диверсионных ячеек по обе стороны советско-афганской границы, консолидация осевших на афганской территории басмаческих группировок и содействие абверу в заброске на территорию СССР германских агентов для совершения терактов на военных и промышленных объектах в Средней Азии, для обеспечения ввода вермахта в южные регионы Советского Союза. В Средней Азии Берлин планировали создать рейхскомиссариат «Туркестан».

Окопавшиеся у советской границы басмаческие банды в количестве нескольких десятков тысяч сабель сохранили при содействии афганских властей организационную структуру, вооружение и свободу передвижений. К 1941 году численность боевиков-басмачей, готовых к набегам на советскую территорию, увеличилась по сравнению с 1939 годом в два раза. На германских дипломатов в Афганистане были возложены функции обеспечения их вооружением и лошадьми.

В помощь басмачам немецкая авиация должна была перебросить из Польши на советско-афганскую границу подразделения Туркестанского легиона – коллаборационистского формирования из эмигрантов и пленных красноармейцев узбекской, таджикской, киргизской, казахской, туркменской, каракалпакской, башкирской, татарской национальностей. Легионерам обещали создание после победы над СССР «Великого Туркестана» от советского Поволжья до китайского Синьцзяна.

Боевики «Туркестанского легиона»

Часть афганской военно-политической элиты во главе с принцем Мухаммедом Даудом (его убьют в 1978 г. во время Саурской революции) надеялась после нападения Гитлера на СССР присоединить к Афганистану как минимум прилегающие районы Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Как максимум – все территории бывших Хивинского и Бухарского ханства, то есть практически всю советскую Среднюю Азию. Содействие планам Кабула оказывали разведывательные органы Японии и Италии.

Афганские союзники немцев рассчитывали, что основные силы советских пограничников будут переброшены на главные направления немецкого вторжения. Расчёт оказался верен. В 1941/42 годах подразделения воинов-пограничников из Средней Азии отправлялись на запад, где шли жестокие бои с вермахтом. На некоторых заставах оставались по 7-10 военнослужащих, роль телефонистов, поваров, санитаров выполняли жёны пограничников.

В октябре 1941 г. советский посол в Афганистане К. Михайлов заявил афганскому премьеру Хашим-хану, что «преступная деятельность германо-итальянской агентуры не встречает должного отпора и не принимаются предупредительные меры со стороны афганского правительства». Под видом гражданских специалистов из Германии в Афганистан съезжались специалисты совсем другого рода – радисты, подрывники, шифровальщики. В Афганистане они находились в привилегированном положении. Им разрешалось иметь при себе оружие, свободно общаться с местным населением; гражданам других государств это было запрещено.

Михайлов потребовал выезда из Афганистана всех подданных Германии и Италии, не имеющих дипломатического статуса. Ранее с таким же требованием выступил посол Великобритании. Хашим-хан отказал.

Лондон и Москва усилили давление на Кабул и добились выполнения своих требований. Немцы в качестве контрмеры увеличили штат своего диппредставительства, напичкав его разведчиками и гестаповцами в штатском, но после щедрых взяток, которые англичане раздали афганским политикам, парламент согласился на их изгнание. В ответ абвер стал вербовать находящихся в Афганистане немецких евреев, которые не подлежали высылке из страны, обещав им сохранить жизнь их несчастных родственников в Германии.

Из показаний посла Германии в Афганистане Ганса Пильгера в Бутырской тюрьме, куда он попал в 1945 году, следует, что Хашим-хан симпатизировал фюреру и делился с Пильгером стратегически важной информацией. В 1942 году вице-премьер Наим Хан заверил Пильгера в готовности афганской армии ударить по советским тылам.

Немцы поменяли тактику, пытаясь спровоцировать антисоветские восстания в Средней Азии через агентов-басмачей. Резко увеличилось количество столкновений советских пограничников с басмаческими шайками, которые прорывались на советскую территорию. Жертвами бандитов становились партийные работники, госслужащие, дехкане. Басмачи угоняли на территорию Афганистана скот и людей, устраивали засады на пограничные наряды, обстреливали автомобили командного состава, иногда нападали на офицеров прямо в чайханах.

В сентябре 1941 г. была обезврежена банда в количестве 68 человек на участке Мургабской погранкомендатуры. В октябре на участке Сосык-Куль в ходе многодневного преследования другой банды погибли восемь пограничников, были убиты 64 басмача. В сентябре 1942 г. в Ошской области Киргизии ликвидировали банду из 64 человек, её руководителем был афганский резидент. В 1942 г. только на участке Пржевальской погранзаставы задержали четырёх немецких шпионов. На участке Алай-Гульчинской погранкомендатуры в 1942/43 задержали 507 нарушителей, ликвидировали три банды.

С 1941 по 1945 год на таджикском отрезке советско-афганской границы были задержаны около 400 шпионов японской, германской, афганской разведок. В тыловых районах Таджикистана были выявлены сорок германских агентов. На участке Памирской погранзаставы за годы войны произошло более семидесяти боестолкновений.

Шир Мухаммед-бек

На весну 1943 г. немцы планировали заброс в Ферганскую долину многочисленной банды Шир Мухаммед-бека. Её задачей было организовать антисоветский мятеж и массированные диверсии – поджоги продовольственных складов и магазинов, подрывы мостов, дорог и линий связи, захват госучреждений, атаки на военные объекты, подготовить площадки для воздушного десанта, который прибудет из Афганистана в случае успешного развития событий.

Однако в марте 1943 г. афганские власти, узнав не без содействия советской дипломатии о разгроме вермахта под Сталинградом и сочтя за лучшее не обострять больше отношения с СССР и странами антигитлеровской коалиции, провели массовые аресты членов басмаческого движения. Операция Шир Мухаммед-бека сорвалась. Гитлеровцы задумали совершить в Кабуле государственный переворот, но совместными усилиями советской, британской и афганской разведок этот план был сорван. Афганские власти окончательно поняли, что быстрой победы Германии в войне не будет.

Великая Отечественная война завершилась 9 мая 1945 года, но к демобилизации воинов-пограничников в Средней Азии приступили только в конце 1940-х. В 1970-х годах им присвоили статус участников Великой Отечественной войны в знак признания их ратного подвига.

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Источник: https://nstarikov.ru/afganskij-front-velikoj-otechestvennoj-118771