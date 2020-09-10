Афганский фронт Великой Отечественной
С началом Великой Отечественной войны южные рубежи Советского Союза превратились в горячий тыл. В 1941 году спецслужбами Третьего рейха в Афганистане была сформирована антисоветская организация «Унион», позже переименованная в «Фаал».
В её цели входило создание шпионско-диверсионных ячеек по обе стороны советско-афганской границы, консолидация осевших на афганской территории басмаческих группировок и содействие абверу в заброске на территорию СССР германских агентов для совершения терактов на военных и промышленных объектах в Средней Азии, для обеспечения ввода вермахта в южные регионы Советского Союза. В Средней Азии Берлин планировали создать рейхскомиссариат «Туркестан».
Окопавшиеся у советской границы басмаческие банды в количестве нескольких десятков тысяч сабель сохранили при содействии афганских властей организационную структуру, вооружение и свободу передвижений. К 1941 году численность боевиков-басмачей, готовых к набегам на советскую территорию, увеличилась по сравнению с 1939 годом в два раза. На германских дипломатов в Афганистане были возложены функции обеспечения их вооружением и лошадьми.
В помощь басмачам немецкая авиация должна была перебросить из Польши на советско-афганскую границу подразделения Туркестанского легиона – коллаборационистского формирования из эмигрантов и пленных красноармейцев узбекской, таджикской, киргизской, казахской, туркменской, каракалпакской, башкирской, татарской национальностей. Легионерам обещали создание после победы над СССР «Великого Туркестана» от советского Поволжья до китайского Синьцзяна.
Часть афганской военно-политической элиты во главе с принцем Мухаммедом Даудом (его убьют в 1978 г. во время Саурской революции) надеялась после нападения Гитлера на СССР присоединить к Афганистану как минимум прилегающие районы Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Как максимум – все территории бывших Хивинского и Бухарского ханства, то есть практически всю советскую Среднюю Азию. Содействие планам Кабула оказывали разведывательные органы Японии и Италии.
Афганские союзники немцев рассчитывали, что основные силы советских пограничников будут переброшены на главные направления немецкого вторжения. Расчёт оказался верен. В 1941/42 годах подразделения воинов-пограничников из Средней Азии отправлялись на запад, где шли жестокие бои с вермахтом. На некоторых заставах оставались по 7-10 военнослужащих, роль телефонистов, поваров, санитаров выполняли жёны пограничников.
В октябре 1941 г. советский посол в Афганистане К. Михайлов заявил афганскому премьеру Хашим-хану, что «преступная деятельность германо-итальянской агентуры не встречает должного отпора и не принимаются предупредительные меры со стороны афганского правительства». Под видом гражданских специалистов из Германии в Афганистан съезжались специалисты совсем другого рода – радисты, подрывники, шифровальщики. В Афганистане они находились в привилегированном положении. Им разрешалось иметь при себе оружие, свободно общаться с местным населением; гражданам других государств это было запрещено.
Михайлов потребовал выезда из Афганистана всех подданных Германии и Италии, не имеющих дипломатического статуса. Ранее с таким же требованием выступил посол Великобритании. Хашим-хан отказал.
Лондон и Москва усилили давление на Кабул и добились выполнения своих требований. Немцы в качестве контрмеры увеличили штат своего диппредставительства, напичкав его разведчиками и гестаповцами в штатском, но после щедрых взяток, которые англичане раздали афганским политикам, парламент согласился на их изгнание. В ответ абвер стал вербовать находящихся в Афганистане немецких евреев, которые не подлежали высылке из страны, обещав им сохранить жизнь их несчастных родственников в Германии.
Из показаний посла Германии в Афганистане Ганса Пильгера в Бутырской тюрьме, куда он попал в 1945 году, следует, что Хашим-хан симпатизировал фюреру и делился с Пильгером стратегически важной информацией. В 1942 году вице-премьер Наим Хан заверил Пильгера в готовности афганской армии ударить по советским тылам.
Немцы поменяли тактику, пытаясь спровоцировать антисоветские восстания в Средней Азии через агентов-басмачей. Резко увеличилось количество столкновений советских пограничников с басмаческими шайками, которые прорывались на советскую территорию. Жертвами бандитов становились партийные работники, госслужащие, дехкане. Басмачи угоняли на территорию Афганистана скот и людей, устраивали засады на пограничные наряды, обстреливали автомобили командного состава, иногда нападали на офицеров прямо в чайханах.
В сентябре 1941 г. была обезврежена банда в количестве 68 человек на участке Мургабской погранкомендатуры. В октябре на участке Сосык-Куль в ходе многодневного преследования другой банды погибли восемь пограничников, были убиты 64 басмача. В сентябре 1942 г. в Ошской области Киргизии ликвидировали банду из 64 человек, её руководителем был афганский резидент. В 1942 г. только на участке Пржевальской погранзаставы задержали четырёх немецких шпионов. На участке Алай-Гульчинской погранкомендатуры в 1942/43 задержали 507 нарушителей, ликвидировали три банды.
С 1941 по 1945 год на таджикском отрезке советско-афганской границы были задержаны около 400 шпионов японской, германской, афганской разведок. В тыловых районах Таджикистана были выявлены сорок германских агентов. На участке Памирской погранзаставы за годы войны произошло более семидесяти боестолкновений.
На весну 1943 г. немцы планировали заброс в Ферганскую долину многочисленной банды Шир Мухаммед-бека. Её задачей было организовать антисоветский мятеж и массированные диверсии – поджоги продовольственных складов и магазинов, подрывы мостов, дорог и линий связи, захват госучреждений, атаки на военные объекты, подготовить площадки для воздушного десанта, который прибудет из Афганистана в случае успешного развития событий.
Однако в марте 1943 г. афганские власти, узнав не без содействия советской дипломатии о разгроме вермахта под Сталинградом и сочтя за лучшее не обострять больше отношения с СССР и странами антигитлеровской коалиции, провели массовые аресты членов басмаческого движения. Операция Шир Мухаммед-бека сорвалась. Гитлеровцы задумали совершить в Кабуле государственный переворот, но совместными усилиями советской, британской и афганской разведок этот план был сорван. Афганские власти окончательно поняли, что быстрой победы Германии в войне не будет.
Великая Отечественная война завершилась 9 мая 1945 года, но к демобилизации воинов-пограничников в Средней Азии приступили только в конце 1940-х. В 1970-х годах им присвоили статус участников Великой Отечественной войны в знак признания их ратного подвига.
Источник: https://nstarikov.ru/afganskij-front-velikoj-otechestvennoj-118771