Главная » Невероятное в мире, Творчество

2010. Пхеньян на снимках Раймонда Каннингема

10:48. 10 сентября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Грустная девушка-регулировщица под дождем


02. Девушка-регулировщица


03. Девушка-регулировщица выполняет свою работу


04. Женщина идет на работу


05. Гиды в Музее Отечественной Освободительной войны – одни из лучших в Пхеньяне. Здесь приводится северокорейская версия корейской войны.


06. Мальчики посещают величественный монумент руководителям КНДР на холме Мансудэ


07. Мемориальное кладбище революционеров


08. Мемориальное кладбище революционеров.Рабочие несут деревянные инструменты


09. Мемориальное кладбище революционеров.Памятник


10. Медсестра с младенцем в палате на троих роддома


11. Медсестра ухаживает за младенцами в роддоме


12. Младенцам обычно не дают имен, пока их не заберут домой, но в данном случае мать дала имя своему сыну перед выпиской из больницы. Она очень им гордилась.


13. Стоматологическая клиника при роддоме


14. Для достижения цели – 100 000 новых квартир, студенты были отправлены работать на стройки. Это одна из рабочих бригад в Пхеньяне


15. Люди в грузовике


16. Рабочие ремонтируют здание в Пхеньяне.


17. Локомотивная бригада на главной станции Пхеньяна

Источник: https://humus.livejournal.com/7388571.html

Метки: история, корея, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1973. Пхеньян на снимках Джона Балмера. Часть 2
1973. Пхеньян на снимках Джона Балмера. Часть 1Туманный день ...
В Сети появились снимки последнего ракетного пуска КНДР (ФОТО)
... ракетного испытания, осуществленного Северной Кореей. Снимки, которые тиражируют западные СМИ, были... в Тихий океан. Таким образом, Пхеньян подтвердил – его баллистические ракеты могут...
Новости Украины и Новороссии 15 августа 2017
...экономических партнеров» страны. Эксперты, изучавшие снимки, на которых северокорейский лидер Ким...в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян возобновил свои попытки. Подробный ...стран, которые тщательно следят за Пхеньяном. Поскольку в 2014 году ...
Мифы призрака второй корейской войны
... тому, как его понимают в Пхеньяне) обязаны будут развернуть по новым... горожане с охотничьими ружьями со снимков, обошедших мир во время кризиса... многочисленные группы для диверсионной борьбы.Пхеньян просчитался (об этом – в другой...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 апреля 2017
... ракет попали в цель: спутниковые снимки авиабазы ВВС Сирии (ФОТО) К... США авиабазы ​​в Сирии в Пхеньяне называют “недопустимым актом агрессии против... Людерс. При этом автор знаменитого снимка, как оказалось, тесно связан с...
За планетой следят «умные» гаджеты и вирусы, которые невозможно удалить
... магазине бытовой техники. Фотоаппараты, передающие снимки на компьютер по воздуху, холодильники... то, что сделал это именно Пхеньян, предлагается на слово, ведь в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)