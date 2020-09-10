

01. Грустная девушка-регулировщица под дождем



02. Девушка-регулировщица



03. Девушка-регулировщица выполняет свою работу



04. Женщина идет на работу



05. Гиды в Музее Отечественной Освободительной войны – одни из лучших в Пхеньяне. Здесь приводится северокорейская версия корейской войны.



06. Мальчики посещают величественный монумент руководителям КНДР на холме Мансудэ



07. Мемориальное кладбище революционеров



08. Мемориальное кладбище революционеров.Рабочие несут деревянные инструменты



09. Мемориальное кладбище революционеров.Памятник



10. Медсестра с младенцем в палате на троих роддома



11. Медсестра ухаживает за младенцами в роддоме



12. Младенцам обычно не дают имен, пока их не заберут домой, но в данном случае мать дала имя своему сыну перед выпиской из больницы. Она очень им гордилась.



13. Стоматологическая клиника при роддоме



14. Для достижения цели – 100 000 новых квартир, студенты были отправлены работать на стройки. Это одна из рабочих бригад в Пхеньяне



15. Люди в грузовике



16. Рабочие ремонтируют здание в Пхеньяне.



17. Локомотивная бригада на главной станции Пхеньяна



Источник: https://humus.livejournal.com/7388571.html