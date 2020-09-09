В этом выпуске:- Ягодки впереди – заявил Лукашенко, анонсировав вторую, не опубликованную еще запись переговоров про Навального;- Агентство Фитч обнадеживает – мировая экономика уже в 2021 году вернется к доковидному уровню;- Нефть падает пятый день подряд;- ООН фиксирует подорожание продуктов по всему миру;- Замглавы Минэнерго Тихонов задержан;- Медведев предложил обсудить идею базового дохода для всех россиян;- Российские страховые компании предлагают страховку от увольнений;- Прямой линии в этом году не будет – заявил Песков;- В Москве началась вакцинация от коронавируса;- Трампа выдвинули на нобелевскую премию мира;- Трамп объявил о выводе войск из Ирака и скором сокращении контингента в Афганистане;_______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i8p2hht2Rzk