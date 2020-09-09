Ягодки впереди! Гей, Оскар! Нобель для Трампа // Галопом по Европам #292
22:07. 9 сентября 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Ягодки впереди – заявил Лукашенко, анонсировав вторую, не опубликованную еще запись переговоров про Навального;
- Агентство Фитч обнадеживает – мировая экономика уже в 2021 году вернется к доковидному уровню;
- Нефть падает пятый день подряд;
- ООН фиксирует подорожание продуктов по всему миру;
- Замглавы Минэнерго Тихонов задержан;
- Медведев предложил обсудить идею базового дохода для всех россиян;
- Российские страховые компании предлагают страховку от увольнений;
- Прямой линии в этом году не будет – заявил Песков;
- В Москве началась вакцинация от коронавируса;
- Трампа выдвинули на нобелевскую премию мира;
- Трамп объявил о выводе войск из Ирака и скором сокращении контингента в Афганистане;
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Ягодки впереди – заявил Лукашенко, анонсировав вторую, не опубликованную еще запись переговоров про Навального;
- Агентство Фитч обнадеживает – мировая экономика уже в 2021 году вернется к доковидному уровню;
- Нефть падает пятый день подряд;
- ООН фиксирует подорожание продуктов по всему миру;
- Замглавы Минэнерго Тихонов задержан;
- Медведев предложил обсудить идею базового дохода для всех россиян;
- Российские страховые компании предлагают страховку от увольнений;
- Прямой линии в этом году не будет – заявил Песков;
- В Москве началась вакцинация от коронавируса;
- Трампа выдвинули на нобелевскую премию мира;
- Трамп объявил о выводе войск из Ирака и скором сокращении контингента в Афганистане;
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам