Президент США Дональд Трамп в очередной раз обозначил позицию Вашингтона по «Северному потоку — 2» в свете ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

В ходе брифинга Трамп ответил на вопрос, поддержит ли он идею остановки проекта строительства газопровода, если подтвердится, что Навальный был отравлен.

«Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это», — сказал глава американского государства, напомнив, что он с самого начала своего президентства выступал против СП-2.

Трамп пояснил, что тут речь идет о сотрудничестве США и Германии. Германия пользуется защитой Штатов от России, а Берлин при этом платить Москве за энергоносители миллиарды долларов. «Как это работает?» — задался вопросом Трамп.

В заключение он выразил сомнение, что Германия в принципе готова отказаться от СП-2. Потому что «они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение», — заключил Трамп.

Публицист, писатель Николай Стариков, комментируя высказывание президента США, констатировал, что Россия в данном случае не получила никакого нового сигнала. Давно было хорошо известно, что команда Трампа, как и он сам являются принципиальными противниками газопровода. США без проблем находили поводы для того, чтобы всячески затормозить реализацию проекта. Таким образом, госпитализация Навального в данном случае для США не играет никакой роли.

«И, вообще, Трамп просто поддержал бы прекращение этого проекта. Как и «прекращение» китайской экономики. Но, разумеется, только из-за Гонконга», — пояснил Стариков.

Обложка: Фото: Flickr.com/whitehouse

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Источник: https://nstarikov.ru/trampu-ne-nuzhen-navalnyj-chtoby-vystupat-za-ostanovku-severnogo-potoka-2-119080