«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.

Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, преступники из батальона морской пехоты 36-й бригады по приказу Гнатова не прицельно обстреляли из стрелкового оружия наши позиции в районе н. п. Октябрь.

Кроме того, действующее перемирие противник активно использует для ведения разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов, что является грубым нарушением пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрета на использование любых видов летательных аппаратов.

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Нами зафиксирован в районе н. п. Зайцево и сбит БПЛА 35-й бригады типа «Мэвик Про», нарушивший воздушное пространство Республики. Материалы, находящиеся на видеокамере беспилотника, изучаются нашими специалистами.

Кроме того, по имеющейся у нас информации, боевики батальона морской пехоты 36-й бригады пытались оборудовать БПЛА выстрелом ВОГ. В результате неумелых действий произошел взрыв на позициях в районе н. п. Гнутово.

По предварительным данным, осколочное ранение получил боевик Мельников, он доставлен в военный госпиталь г. Мариуполя с придуманной командованием версией получения бытовой травмы во время проведения ремонтных работ.

Также, нашими наблюдателями зафиксированы взрывы на позициях ВСУ во время проведения боевиками инженерных работ:

— в районе н. п. Васильевка два боевика 46 батальона 54 бригады получили минно-взрывные травмы во время установки мины ПМН-2;

— в районе н. п. Красногоровка один боевик 1 батальона 79 бригады подорвался на мине в районе выгоревшего участка местности позиций ВСУ;

— в районе н. п. Новоселовка двое боевиков 1 батальона 53 бригады Селютин и Федоров получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на собственном минном поле, в ходе его уточнения.

По данным фактам небоевых потерь штабом «ООС» проводятся разбирательства.

В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.

Боевики ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки выявлено нахождение 120-мм миномета и боевой инженерной машины из состава 35 бригады в жилом районе н. п. Артемово, а также нахождение БТР 56 бригады на приусадебном участке в н. п. Карловка.

Также зафиксировано проведение инженерных работ ВСУ в районах н. п. Богдановка и Новомихайловка, где боевики 53 и 79 бригад оборудуют новые позиции в виде траншей протяженностью 50 м.

Кроме того, каналы управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ в очередной раз подвергались подавлению средствами РЭБ ВСУ из состава 305 отдельного батальона РЭБ, размещенных в зоне ответственности 53 бригады в районах н. п. Новоселовка и Гранитное.

Данные факты подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ от 08.09.2020 года.

С начала текущих суток нашими наблюдателями зафиксировано проведение боевиками 53 и 79 бригад инженерных работ на своих позициях в районе н. п. Старогнатовка и Красногоровка, о чем в оперативном порядке, в рамках координационного механизма и с целью исключения обвинений НМ в провокациях, доведено представителям украинской стороны в СЦКК.

В связи с сохраняющейся опасностью возникновения пожаров и подрыва военнослужащих ВСУ на собственных минах, отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений 56 омпбр как следствие перебоев с поставками продуктов питания в подразделения на переднем крае.

При этом отсутствие в подразделениях ВСУ условий для хранения скоропортящихся продуктов приводит к пищевым отравлениям боевиков.

В настоящее время в санчасть 56 бригады поступили трое боевиков с дизентерией, доставленные с позиций соединения на переднем крае.

Военная служба правопорядка продолжает выявлять попытки командиров соединений списать недостающее вооружение и военное имущество как уничтоженное пожарами. Информация о массовости подобных случаев мотивировала командование ОТГ «Восток» назначить внеплановые проверки во всех подчиненных соединениях и воинских частях на предмет наличия и организации учета штатного вооружения и военного имущества.

В ходе проверки подразделений 35 обрмп комиссия не только выявила крупную недостачу стрелкового оружия и ротного имущества, но и факт нахождения в 137 батальоне шести неучтенных 122-мм гаубиц Д-30.

В этой связи командирам соединений предписано до 10 сентября подать в штаб ОТГ «Восток» списки вооружения, содержащегося в подразделениях сверх штата, для последующей его сдачи на склады группировки.

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Представительство ДНР в СЦКК при содействии Миссии ОБСЕ продолжает мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода в районе н. п. Васильевка.

За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 11 обследований территорий. Уничтожен 1 взрывоопасный предмет.

На торжественной церемонии в Киевском районе Донецка прошел митинг по случаю открытия бюста Героя Советского Союза Ивана Панфилова. В церемонии также принимали участие воспитанники военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия», в завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к установленному бюсту Героя Советского Союза.

Торжественная присяга участников военно-патриотического движения «Молодая Гвардия — Юнармия» состоялась у подножия мемориального комплекса «Саур-Могила». На верность Республике присягнули порядка 600 юнармейцев.

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