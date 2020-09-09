Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 09 сентября 2020

18:01. 9 сентября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Позиции ВСУ взрываются, Армия ДНР ликвидировала технику противника (ФОТО, ВИДЕО)

Позиции ВСУ взрываются, Армия ДНР ликвидировала технику противника (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Эдуарда Басурина.

По данным наблюдателей ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня со стороны противника.

Невзирая на принятые украинской стороной дополнительные меры по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, преступники из батальона морской пехоты 36-й бригады по приказу Гнатова не прицельно обстреляли из стрелкового оружия наши позиции в районе н. п. Октябрь.

Кроме того, действующее перемирие противник активно использует для ведения разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов, что является грубым нарушением пункта дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия, а именно — запрета на использование любых видов летательных аппаратов.

Читайте также: «Немытые и нечёсаные»: скандальное заявление соратницы Зеленского о детях Донбасса (ВИДЕО)

Нами зафиксирован в районе н. п. Зайцево и сбит БПЛА 35-й бригады типа «Мэвик Про», нарушивший воздушное пространство Республики. Материалы, находящиеся на видеокамере беспилотника, изучаются нашими специалистами.

Кроме того, по имеющейся у нас информации, боевики батальона морской пехоты 36-й бригады пытались оборудовать БПЛА выстрелом ВОГ. В результате неумелых действий произошел взрыв на позициях в районе н. п. Гнутово.

По предварительным данным, осколочное ранение получил боевик Мельников, он доставлен в военный госпиталь г. Мариуполя с придуманной командованием версией получения бытовой травмы во время проведения ремонтных работ.

Также, нашими наблюдателями зафиксированы взрывы на позициях ВСУ во время проведения боевиками инженерных работ:

— в районе н. п. Васильевка два боевика 46 батальона 54 бригады получили минно-взрывные травмы во время установки мины ПМН-2;

— в районе н. п. Красногоровка один боевик 1 батальона 79 бригады подорвался на мине в районе выгоревшего участка местности позиций ВСУ;

— в районе н. п. Новоселовка двое боевиков 1 батальона 53 бригады Селютин и Федоров получили ранения различной степени тяжести в результате подрыва на собственном минном поле, в ходе его уточнения.

По данным фактам небоевых потерь штабом «ООС» проводятся разбирательства.

В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данных фактах.

Боевики ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки выявлено нахождение 120-мм миномета и боевой инженерной машины из состава 35 бригады в жилом районе н. п. Артемово, а также нахождение БТР 56 бригады на приусадебном участке в н. п. Карловка.

Также зафиксировано проведение инженерных работ ВСУ в районах н. п. Богдановка и Новомихайловка, где боевики 53 и 79 бригад оборудуют новые позиции в виде траншей протяженностью 50 м.

Кроме того, каналы управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ в очередной раз подвергались подавлению средствами РЭБ ВСУ из состава 305 отдельного батальона РЭБ, размещенных в зоне ответственности 53 бригады в районах н. п. Новоселовка и Гранитное.

Данные факты подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ от 08.09.2020 года.

С начала текущих суток нашими наблюдателями зафиксировано проведение боевиками 53 и 79 бригад инженерных работ на своих позициях в районе н. п. Старогнатовка и Красногоровка, о чем в оперативном порядке, в рамках координационного механизма и с целью исключения обвинений НМ в провокациях, доведено представителям украинской стороны в СЦКК.

В связи с сохраняющейся опасностью возникновения пожаров и подрыва военнослужащих ВСУ на собственных минах, отмечается неудовлетворительное тыловое обеспечение подразделений 56 омпбр как следствие перебоев с поставками продуктов питания в подразделения на переднем крае.

При этом отсутствие в подразделениях ВСУ условий для хранения скоропортящихся продуктов приводит к пищевым отравлениям боевиков.

В настоящее время в санчасть 56 бригады поступили трое боевиков с дизентерией, доставленные с позиций соединения на переднем крае.

Военная служба правопорядка продолжает выявлять попытки командиров соединений списать недостающее вооружение и военное имущество как уничтоженное пожарами. Информация о массовости подобных случаев мотивировала командование ОТГ «Восток» назначить внеплановые проверки во всех подчиненных соединениях и воинских частях на предмет наличия и организации учета штатного вооружения и военного имущества.

В ходе проверки подразделений 35 обрмп комиссия не только выявила крупную недостачу стрелкового оружия и ротного имущества, но и факт нахождения в 137 батальоне шести неучтенных 122-мм гаубиц Д-30.

В этой связи командирам соединений предписано до 10 сентября подать в штаб ОТГ «Восток» списки вооружения, содержащегося в подразделениях сверх штата, для последующей его сдачи на склады группировки.

Читайте также: Немецкий министр рассказал неожиданную правду о санкциях против России

Представительство ДНР в СЦКК при содействии Миссии ОБСЕ продолжает мониторинг ситуации с безопасностью, обеспечивая непрерывное функционирование Донецкой фильтровальной станции и насосной станции первого подъёма Южно-Донбасского водовода в районе н. п. Васильевка.

За прошедшие сутки сотрудниками МЧС на территории Донецкой Народной Республики проведено 11 обследований территорий. Уничтожен 1 взрывоопасный предмет.

На торжественной церемонии в Киевском районе Донецка прошел митинг по случаю открытия бюста Героя Советского Союза Ивана Панфилова. В церемонии также принимали участие воспитанники военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия», в завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к установленному бюсту Героя Советского Союза.

Торжественная присяга участников военно-патриотического движения «Молодая Гвардия — Юнармия» состоялась у подножия мемориального комплекса «Саур-Могила». На верность Республике присягнули порядка 600 юнармейцев.

Читайте также: Донбасс за нами! — сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВАЖНО: Озвучены итоги встречи по незаконно возведённым украинским позициям под Горловкой

ВАЖНО: Озвучены итоги встречи по незаконно возведённым украинским позициям под Горловкой | Русская весна

Трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций ВСУ в районе пос. Шумы под Горловкой.

Об этом по итогам внеочередного заседания ТКГ сообщает МИД ДНР.

Речь идёт о незаконно возведенных инженерных сооружениях украинских оккупантов, уничтожить которые ранее пригрозил Глава Республики Денис Пушилин.

Киев утверждает, что допущенные нарушения устранены, и готов принять инспекцию для подтверждения данного факта.

«В ходе внеочередной встречи Контактной группы нам наконец-то удалось добиться от украинской стороны осуществления совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций вооруженных формирований Украины вблизи н. п. Шумы.

В совместной инспекции, которая состоится при наблюдении СММ ОБСЕ завтра, 10 сентября, в 14:00, примут участие представители Донецкой Народной Республики и представители Украины в СЦКК.

Мы приветствуем достижение консенсуса по проведению данного совместного расследования, являющегося ни чем иным, кроме как выполнением согласованных всеми мер по контролю действующего бессрочного режима прекращения огня и залогом его сохранения. 

Призываем и Киев, и представителей ОБСЕ отнестись к данной мере с объективностью, ответственностью и полным осознанием важности ее осуществления в рамках взаимной согласованности действий», — говорится в заявлении МИД ДНР.

Читайте также: Донбасс за нами! — сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Спецслужбы пресекли попытку контрабанды оружия из ЛНР в Россию (ВИДЕО)

Спецслужбы пресекли попытку контрабанды оружия из ЛНР в Россию (ВИДЕО) | Русская весна

Сотрудниками Министерства госбезопасности в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий пересечена попытка контрабанды на территорию Российской Федерации составных частей стрелкового оружия жителем города Молодогвардейска, по месту проживания которого оперативниками дополнительно было обнаружено оружие и боеприпасы к нему, а также несколько ручных гранат.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

Следственным отделом Министерства государственной безопасности в отношении указанного гражданина Луганской Народной Республики возбуждены и расследуются два уголовных дела с признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 247 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем») и ч. 1 ст. 267 УК ЛНР («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств инкриминируемых преступлений.

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики продолжается целенаправленная работа по противодействию незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ на территории Республики.

Читайте также: «Спасибо, пацаны!»: кадры эвакуации сбитого в пустыне русского пилота (ВИДЕО)

Видео «Русской Весне» предоставлено пресс-службой МГБ ЛНР

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на ...очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе... устным договоренностям, с 1 сентября на линии соприкосновения в Донбассе...
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
... переговорах в Минске, с 1 сентября на линии соприкосновения в Донбассе.... Из вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова активизировали..., что ситуация по сравнению с сентябрем 2015 года значительно изменилась. Недавнее...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему... прекращение огня с 1 сентября 2015 года, украинские оккупанты... может поехать прямо в ополчение со мной. Это братва... Эртугрул Апакан."С начала сентября мы могли видеть на...
Сводки от ополчения Новороссии 15 сентября 2015
... Минске договоренностью, с 1 сентября на линии соприкосновения установлено полное...Луганского СБУ и записывались в ополчение.Затем, когда кристаллизовались различные ... rusvesna.su Сводка новостей Новороссии 14.09.2015 (ВИДЕО) Сводка новостей Новороссии за 14...
Сводки от ополчения Новороссии 28 апреля 2015
Сводки от ополчения Новороссии, репортажи с мест событий, сводки боевых действий. Ополченцы «Джордж» и «... Украины на период до 30 сентября 2016 года». В документе подчеркивается.... На Донбассе бразилец появился в сентябре 2014 г. и сражается в...
Сводки от ополчения Новороссии 20 сентября 2015
...-front.info Обстановка накалена: командиры ополчения рассказали о военной ситуации на....su Сводка МО ДНР за 20 сентября Сводка МО ДНР за 20 сентября К...-front.info Сводка новостей Новороссии 19.09.2015 (ВИДЕО) Сводка новостей Новороссии за 19...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)