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Разгром координационного совета белорусской оппозиции

18:37. 9 сентября 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


После похождений на границе с Украиной, Колесникову перевезли в Минск и запихнули в СИЗО №1. Туда же и по тому же обвинению в призывах к захвату государственной власти доставили адвоката Максима Знака, который как и Колесникова входил в президиум Координационного Совета оппозиции.
Теперь смотрим на президиум https://rada.vision/prezidium КС оппозиции и его персональный состав:

1. Алексиевич – 26 августа вызывалась на допрос в СК Белоруссии.
2. Дылевский – получил 25 августа 15 суток ареста.
3. Латушко – бежал в Польшу в машине польского посла 2 сентября после того, как ему указали на то, что в противном случае против него возбудят уголовное дело.
4. Знак – арестован 9 сентября.
5. Власова – арестована 1 сентября по обвинению в уклонении от уплаты налогов.
6. Ковалькова – после задержания, 5 сентября пешком перешла границу Белоруссии и Польши, где сейчас и находится.
7. Колесникова – арестована 8 или 9 сентября.

Таким образом, из всего президиума КС оппозиции на свободе и на территории Белоруссии осталась одна Алексиевич.
При этом Тихановская и Цепкало также находятся за границой, а Бабарико и Тихановский по-прежнему в СИЗО.
Можно ожидать, что в дальнейшем последуют аресты и выдворения с территории Белоруссии рядовых участников КС, некоторые из которых уже бежали или были выдворены на Украину, в Польшу или Литву или же вышли из состава КС оппозиции.

Таким образом, спустя месяц после выборов в Белоруссии и начала протестов, КГБ и МВД Белоруссии, полностью разгромили верхушку протестного движения, либо посадив ее, либо выдавив за рубеж. Разумеется, быстро и радикально понизить численность митингов они не могут, но вот разобраться с конкретными людьми, очень даже могут, что последовательно и демонстрируется с конца августа, покуда оппозиция занималась бесцельными брожениями и уличными перфомансами.

Собственно, Лукашенко сделал то, на что не хватило яиц у Януковича. Как показывает последнее интервью Лукашенко https://colonelcassad.livejournal.com/6157044.html, с имиджевыми издержками силового купирования последствий протестов 9-12 августа он вполне готов смириться. В итоге, спустя месяц политической борьбы, ожидаемого оппозицией предательства силовиков или раскола в окружении Лукашенко не произошло, общенациональная забастовка не случилась, митинги и марши не переросли в захват административным зданий, а санкции Запада не слишком заботят Лукашенко, чтобы он изменил курс на окончательный разгром беломайдана. Призывы оппозиции к России вести переговоры с ней, а не с Лукашенко, также остались без ответа.

В этом отношении, как уже отмечалось ранее, октябрь будет весьма жарким для белорусских оппозиционеров, учитывая, что в августе-сентября КГБ и МВД собирали данные по участникам и организаторам беспорядков, к которым будут все более активно стучаться в двери, по мере сокращения численности митингов, которые по сути вместо главного средства давления на Лукашенко, уже в ближайшее время станут для оппозиционеров единственным средством защиты от окончательной зачистки, вынуждая Лукашенко действовать более осторожно, чтобы не перегнуть палку и не плеснуть в костер свежую канистру бензина. Но проблема уголовного преследования для многих участников беспорядков и организаторов протестов это уже вопрос краткосрочной или среднесрочной перспективы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6157155.html

Метки: белоруссия, колесникова, лукашенко

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