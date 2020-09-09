Сначала Навальный, теперь Балух

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Освобожденный Россией Балух впал в кому после избиения в Киеве

Фото: РИА Новости

Осужденный в России за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН Владимир Балух, которого освободили в рамках обмена с Украиной, впал в кому после избиения в Киеве, сообщила партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», передает ВЗГЛЯД.

«Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел», – сообщается на сайте партии.

О том, что Белуха избили и он находится в реанимации, ранее заявила депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Полиция начала расследование. Пострадавший, а также другой освобожденный в рамках обмена с Россией – Роман Сущенко – собирались, по словам Порошенко, присоединиться к его партии для участия в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Полиция Украины квалифицировала данное происшествие как разбой, за что виновным может грозить до 15 лет лишения свободы. Киевская прокуратура взяла дело под свой контроль

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

В 2019 году Россия и Украина совершили исторический обмен заключенными в формате «35 на 35».

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Интервью с автором взрывающей Сеть песни «Донбасс за нами» (ВИДЕО)

В эфире News Front TV автор взорвавшей интернет песни «Донбасс за нами» Владимир Скобцов в небольшом интервью для программы «Время Пикты» коснулся самых важных тем: от жизни и борьбы за свой Русский мир на Донбассе до ситуации в Белоруссии. Слушая его, понимаешь, что этот патриотизм — не конъюнктура, не заказ, а требование сердца. Патриотизм Донбасса имеет право и на пафос, и на надрыв — всё это он выстрадал, «в кровавом полюшке один за всех стоит и держит небосвод Донбасс». Поэт также прочитал другое своё стихотворение о Донецкой земле и поздравил своих соотечественников с 77-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Скобцов Владимир Леонидович (родился 11 октября 1959 года в Донецке) — русский поэт, прозаик, бард, общественный деятель. Один из организаторов и член совета правления Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Союза писателей России, Луганской Народной Республики и Республики Крым, руководитель культурно-патриотического проекта «Большой Донбасс». Живёт и работает в Донецке, помощник ректора Донецкого национального университета. За годы борьбы народа Донбасса за право на свой исторический выбор Владимир Скобцов выпустил книги стихов «Непокорённый» и «Металл Сопротивления», стал соавтором сборника гражданской поэзии «Час мужества», удостоенного национальной премии «Книга года», антологий «Время Донбасса» и «Выбор Донбасса» и многих других, переведен на иностранные языки. Награждён орденом Дружбы народов «Белые журавли России». Его песни и песни на его стихи удостоены многих наград и премий, в том числе отдельного приза имени Иосифа Кобзона на фестивале патриотической песни «Красная гвоздика». Читайте также: Донбасс за нами! — сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО)

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