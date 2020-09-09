Главная » Видео, Творчество

Крым стал точкой входа в «альтернативную реальность»

22:08. 9 сентября 2020 167 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Несколько дней назад на сайте «Крымской железной дороги» появилось скромное сообщение о прибытии на полуостров первой железнодорожной партии зерна из Воронежской области. Сообщению никто не придал особого значения, между тем событие может стать точкой отсчёта новой «альтернативной реальности».

***

Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DfRGu5pITJE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2019
....su Еще более украинский Крым Где-то в альтернативной вселенной:Реально грустно, что... дело. Почему именно День Победы стал объектом непрекращающихся атак? Дело в...: Снежное, Харцизск, Горловка, Макеевка, Докучаевск. Вход на них будет свободным. Читайте...
Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2017
... силовыми структурами, которые входят в рублевую зону. ...Турчинов с Яценюком продали Крым, радикалы теперь хотят .... Тот кровавый четверг стал точкой невозврата для Украины. ...угольной промышленности Украины Игорь Насалик. «Альтернативные (источники – ред) есть....
Новости Украины и Новороссии 22 ноября 2017
... сразу... Только настолько одаренная альтернативно личность, как Сема, может...не интересуют», — констатировала Ковитиди. Крым стал российским регионом после проведённого в... юрисдикцию Украины входит. В международном сообществе. Несмотря на то, что Донбасс...
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2017
... рычаг давления на ситуацию, точку входа в процесс урегулирования. Европа,...оккупированных территорий» не упоминался Крым. В альтернативном законопроекте «Самопомощи» всё было... что оппоненты Порошенко не стали активно протестовать против предусмотренного ...
Лисовский Ю.А., Самарин А.Н. Украина и Крым сквозь дым информационной войны
... - как бы то ни было, но:) Обществу быстро стало ясно, кто стоит... предприятия "Леон" в Днепропетровске входило обучение прямой партизанской деятельности, военные...с Турцией альтернативных маршрутов для последующих ниток Южного потока через Крым, удешевит...
Крым
...территория Крыма входит в состав Автономной Республики Крым (АРК... образом, статус Севастополя стал равен статусу Крымской области...Возможность проложить газопровод через Крымальтернативный маршрут для Южного ... Крымской АЭС — то Крым может превратиться в...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)