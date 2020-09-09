Крым стал точкой входа в «альтернативную реальность»
22:08. 9 сентября 2020 167 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Несколько дней назад на сайте «Крымской железной дороги» появилось скромное сообщение о прибытии на полуостров первой железнодорожной партии зерна из Воронежской области. Сообщению никто не придал особого значения, между тем событие может стать точкой отсчёта новой «альтернативной реальности».
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