Несколько дней назад на сайте «Крымской железной дороги» появилось скромное сообщение о прибытии на полуостров первой железнодорожной партии зерна из Воронежской области. Сообщению никто не придал особого значения, между тем событие может стать точкой отсчёта новой «альтернативной реальности».***Это специальный дополнительный выпуск проекта «Время – вперёд!». Смотрите основные выпуски программы каждое воскресенье на этом канале.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DfRGu5pITJE