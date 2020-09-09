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Коротко о разном. 09.09.2020

12:28. 9 сентября 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Коротко о разном.

1. Большое интервью Лукашенко опубликовали только сегодня. Трансляция на Ютубе идет прямо сейчас.
Из интересного – Лукашенко заявляет, что у пленки с разговором Ника и Майка есть продолжение, которое также передано ФСБ.



Визит Лукашенко в Москву состоится на следующей неделе.

2. Тихановская из прекрасного далека продолжает слать видосы с призывами https://www.youtube.com/watch?v=O9YQPWaSHu4&ab.
На сей раз к гражданам России, которые судя по опросам, не очень доверяют белорусской оппозиции и в большинстве, поддерживают Лукашенко. Тихановская призывает поверить в оппозицию и не верить государственной пропаганде. Есть мнение, что призывные видео записанные в столицах странах НАТО будут иметь огромное влияние на умы российских граждан (на самом деле нет).
За вчера в Белоруссии задержано более 120 человек + сегодня повязали еще одного члена президиума КС оппозиции.

3. Относительно видео с якобы сбитым МиГ-29 https://colonelcassad.livejournal.com/6153276.html. по которому так и не последовало официальных заявлений. Ранее опубликовавший это видео канал FighterBomber заявляет, что на видео – фрагменты упражнения по эвакуации https://rusvesna.su/news/1599588665 и снято видео в 2018-м году. В арабских соц.сетях это видео уже успели привязать к Сирии, хотя привязки к месту, где это происходило, по-прежнему нет.

4. Попалось достаточно интересное чтиво про роль Курченко в экономике Донбасса https://donbass.baza.io/
Собственно, многие экономические проблемы республик связаны именно с деятельностью "Внешторгсервиса" и тем, как выстроена работа с ним на территории ДНР и ЛНР. Впрочем, авторы разумеется о некоторых вещах умалчивают, в том числе и о деятельности Ташкента, к которой вопросов было не меньше, чем к деятельности Курченко.

5. ОАЭ и Израиль создают совместную разведывательную базу на острове Сокотра. Для этого с острова методично выдавливают хадистов и саудитов.
Обзор событий в Йемене на прошлой неделе https://riafan.ru/1309406-oae-i-izrail-sozdayut-sovmestnuyu-razvedyvatelnuyu-bazu-na-ostrove-sokotra

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6156098.html

Метки: белоруссия, донбасс, йемен, курченко, Ливия, лукашенко

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