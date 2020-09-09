Из аннотации.

Что такое гравитация – и почему мы так мало о ней знаем? Почему за сотни лет официальная наука так и не приблизилась к пониманию этой силы? В чем причина нестыковок в наблюдениях и экспериментах с теорией всемирного тяготения?

Мой ответ прост: главная причина этого – власть. Если академическая наука выдумывает небылицы про "гравитационные волны", "гравитационные приливы", значит, ей так велено теми, кто ее контролирует.



По сути своей, теория всемирного тяготения и ее столпы – И.Ньютон, Кавендиш, Эйнштейн, служат лишь дальнейшему оглуплению масс, и не имеют с наукой ничего общего.



Для дальнейшего чтения рекомендую статью Гришаева "Бирюльки и фитюльки всемирного тяготения"…

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5203914.html