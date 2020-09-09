Гравитация: история векового обмана, ставшего научной догмой
09:32. 9 сентября 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из аннотации.
Что такое гравитация – и почему мы так мало о ней знаем? Почему за сотни лет официальная наука так и не приблизилась к пониманию этой силы? В чем причина нестыковок в наблюдениях и экспериментах с теорией всемирного тяготения?
Что такое гравитация – и почему мы так мало о ней знаем? Почему за сотни лет официальная наука так и не приблизилась к пониманию этой силы? В чем причина нестыковок в наблюдениях и экспериментах с теорией всемирного тяготения?
Мой ответ прост: главная причина этого – власть. Если академическая наука выдумывает небылицы про "гравитационные волны", "гравитационные приливы", значит, ей так велено теми, кто ее контролирует.
По сути своей, теория всемирного тяготения и ее столпы – И.Ньютон, Кавендиш, Эйнштейн, служат лишь дальнейшему оглуплению масс, и не имеют с наукой ничего общего.
По сути своей, теория всемирного тяготения и ее столпы – И.Ньютон, Кавендиш, Эйнштейн, служат лишь дальнейшему оглуплению масс, и не имеют с наукой ничего общего.
Для дальнейшего чтения рекомендую статью Гришаева "Бирюльки и фитюльки всемирного тяготения"…
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