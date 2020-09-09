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Герой войны 1812 года: Увековечен в Эрмитаже и забыт дома

22:10. 9 сентября 2020 56 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: rg.ru @ Дмитрий Овчинников, Алексей Панин

Судьбе героя Отечественной войны 1812 года Ивана Михайловича Вадбольского была посвящена наша июльская публикация. Двести лет назад портрет доблестного генерала был помещен в Военной галерее Эрмитажа. А вот его могила у стен храма Казанской Божией Матери в Одоевском уезде Тульской губернии давно утеряна. Удастся ли её найти? Увековечить память славного защитника Отечества?

После публикации «Родины» группа историков, краеведов и чиновников, неравнодушных к прошлому, выехала в урочище Любень.

Более полувека эти заброшенные места не видели такого скопления людей и машин. В нашей группе — глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов, председатель районного комитета по образованию и культуре Виктор Петрухин, член Союза художников Сергей Данилин, родившийся в селе, уже исчезнувшем, неподалеку от храма. Да и от храма остались руины…

Цель — предварительный осмотр предполагаемого места захоронения генерала.

Первая находка — опрокинутый надгробный памятник. Текст на нем почти не читается. Совместными усилиями удается перевернуть тяжелый саркофаг. На другой стороне — полустертые строки: «Помяни мя Господи егда приидеши во Царствие твоем». Это типовое надгробие конца XIX — начала ХХ века — вряд ли оно стояло над могилой князя и генерала. Ведь рядом с храмом хоронили и крестьян, и мещан, и купцов невысокого разряда.

Под ногами — фрагменты белокаменных надгробий. Но и на них нет надписей, которые помогут поиску. Зато недалеко от саркофага мы обнаружили небольшое, наполовину засыпанное подземное помещение. По рассказам старожилов, в советское время здесь размещался подвал с ледником.

Может быть, раньше здесь был погребальный склеп?

Обследование руин позволило сделать и другое предположение. От храма осталась лишь нижняя часть колокольни, сохранившая фрагменты фресок, дверные петли, железные стяжки. А помещение ныне полностью разрушенной церкви, видимо, находилось к востоку от нее. Склеп мог помещаться как раз под предполагаемой восточной (алтарной) частью храма. То, что в том направлении располагался церковный алтарь, подтверждает и небольшая икона Казанской Божией Матери, кем-то из местных самодельно укрепленная у ствола дерева.

Икона Казанской Божией Матери здесь появилась недавно. Фото: Артемий Гордеев

Судя по воспоминаниям старожилов, ещё 10 лет назад в склеп, ныне заваленный, можно было свободно войти. Скорее всего, в революционные годы он был разграблен. Но даже уцелевшие мелкие детали — пуговица или нательный крестик — могли бы прояснить вопрос об истории усыпальницы…

Таковы результаты нашего предварительного осмотра.

Что дальше?

Археологическими раскопками на территории Тульской области занимается музей-заповедник «Куликово поле». Там резонно отвечают: «На любые археологические изыскания требуется открытый лист, множество бюрократических действий и финансирование работ. Если такая задача будет поставлена министерством культуры, готовы взяться за эту работу».

Итак, требуется принципиальное решение областных властей об установлении места захоронения героя войны 1812 года.

А пока можно хотя бы увековечить память о нем. И не в чистом поле, где гуляет лишь ветер, а в сквере недалеко от главной площади Дубны — хотя бы мемориальной табличкой.

Глава районной администрации Кирилл Гузов подтвердил и такую возможность, и то, что Дубенский краеведческий музей включит имя И.М. Вадбольского в исследовательский оборот.

Военная галерея Эрмитажа, в которой посетителей встречает портрет генерала Вадбольского, увековечена строками Пушкина:

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

Увы, сегодня официальный Твиттер-аккаунт Эрмитажа констатирует: «К большому сожалению, множество памятных мест и захоронений, связанных с теми, чьи портреты есть в Галерее 1812 года, заброшены или уничтожены».

Текст на надгробии почти не читается.

Это неправильно. Так быть не должно. Дорога яркой жизни должна всегда вести к храму памяти.

Дмитрий Овчинников, кандидат педагогических наук (Тула), Алексей Панин, кандидат исторических наук (Челябинск). Фото: Артем Гордеев

P.S. Редакция «Родины» обратилась к губернатору Тульской области А.Г. Дюмину с просьбой рассмотреть вопрос об увековечении памяти героя 1812 года генерала И.М. Вадбольского.

Урочище Любень. Летучий совет экспертов «Родины», Артемий Гордеев

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Источник: https://nstarikov.ru/geroj-vojny-1812-goda-uvekovechen-v-jermitazhe-i-zabyt-doma-119061

Метки: чит.клуб

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