Одна московская история как микрокосм

После недолгого нахождения в коме, бывшей последствием жестокого избиения, умер один из известнейших деятелей антифашистского движения Москвы и всей России - Алексей "Сократ" Сутуга.

Как сообщили его друзья, у довольно-таки буйного антифашиста, известного своей страстью к уличной борьбе против националистов, "прямому действию, возник "бытовой конфликт" с охранниками магазина, которые устроили драку и отправили довольно опытного и неслабого бойца в кому.

Друзья Сутуги, как то и положено радикальным левым и самому погибшему, списали все на "бытовой конфликт". Действительно, ведь охранники так часто отправляют людей в кому.

Сразу же понятно, кто были эти охранники и откуда примерно они приехали. Кто-нибудь видел русских охранников "Пятерочки" или "Магнита", которые могут кого-то жестко избить и убить? Или может хотя бы даже представить такое? Сколько живу в России, типичный русский охранник комплекции либо дикого недовеса, либо дикого же перевеса, каждый день ходит туда-сюда, изредка проверяя чеки и содержимое пакетов. Если даже теоретически вступить с ним в бой, то долго он не простоит в схватке "один на один". Да и будь он даже обычный русский парень в форме без каких-либо изъянов, то можно ли представить такое со стороны какого-нибудь Ивана из ЧОП "Русь"? Да ему сто лет в обед это не надо. Так что, кем были эти охранники не было загадкой, а опубликованные Медиазоной их имена подтвердили официально то, что я и так знал.

"...Мещанский районный суд арестовал четверых нападавших — 27-летнего Сайхана Адаева, 21-летнего Ахмеда Гулоева, 20-летнего Ибрагима Балиева и 18-летнего Аслахана Садаева".

Действительно, конфликт-то "бытовой". Только вся наша жизнь и есть быт, слово не просто так имеющее схожесть с "бытием" - существованием. И разные цивилизации, нации, этносы всегда имеют свой быт, свое бытие. Для кого-то "быт" - это обустройство пространства вокруг себя, стремление к умственному и нравственному прогрессу и процветанию (не будем уж говорить о таких высоких вещах, как "культура" и "искусство"), а для кого-то быт - это прицепить кольца на шею, накрутить половый орган на палку или же, не будем ходить далеко, с детства заниматься борьбой, драться и агрессивно реагировать на любые даже недоброжелательные намеки в свою сторону, оправдывая это "национальными традициями воспитания".

Погибший был известным борцом за права всех возможных меньшинств и активистом "Антифа", выступая против расизма, ксенофобии, фашизма, под чем подразумеваются любые виды дискриминации, за всемировую толерантность, космополитизм и дружбу народов. Именно сейчас идейные соратники-антифашисты погибшего громят Америку, вернее то, что осталось от нее, и призывают белых к массовому покаянию и облизыванию пяток "черных пантер". Там они тоже борются против существующего "быта", заменяя его своим - главенством "угнетённых", которые из угнетенных превращаются в господ, лево-либеральным тоталитаризмом и преклонением белых перед черными, уничтожением остатков "белого расизма" - читай уничтожение европейской истории и цивилизации (расизм чёрный же только приветствуется).

То, что совершают левые на Западе, то прошёл от начала и до конца один человек в России, как микрокосм отражая макрокосм. Бороться за все "человечество" против "предрассудков" значит добровольно сдаваться тем, кто плевать хотел на идеи какого-то отдаленного и непонятного "человечества" и кто от своих "предрассудков" и "особенностей менталитета" и "традиций" отказываться не собирается. Мир был и есть борьбой рас, наций и этносов, разного понимания бытия и "быта", и вера в "человечество" в этой борьбе означает лишь сдачу своей нации и ее бытия на растерзание другим. Тем, кто не ослеплен химерой толерантности и верой в общечеловеский коммунизм.

В данном случае можно выразить уважение Алексею. Своим примером он шел до конца. За какой мир "без наций и границ", а в особенности и без ужасного "русского фашизма", боролся - такой и получил.

Идею смерти от рук чужаков он реализовал в полной мере.