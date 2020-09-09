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Еще более смертоносный, но более медленный “Новичок”

22:43. 9 сентября 2020 87 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Еще более смертоносный "Новичок"

Алексея Навального «отравили» новым типом «Новичка», пишет Die Zeit со ссылкой на источники. По данным издания, к такому выводу пришли специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера после изучения проб.

По мнению экспертов, речь идёт о разновидности, «которую до этого нападения мир ещё не знал», она смертоноснее, чем все другие виды группы.
Следы вещества были найдены на руках и горлышке бутылки, из которой пил Навальный, пишет газета. Согласно выводам германской стороны, «этот вариант «Новичка» действует медленнее, чем известные до сих пор».
В статье спасение Навального связывают с «чередой счастливых случайностей». Так, пилот самолёта, на котором он летел, быстро совершил посадку, а врачи сразу же ввели ему атропин, говорится в материале.

https://russian.rt.com/world/news/781915-novyi-tip-novichok-navalnyi – цинк
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2020%2F38%2Fdeutsch-russische-beziehung-alexej-nawalny-nord-stream-2 – оригинал на немецком

После "смертоносного Новичка, который гарантировано убивает", но который не смог убить, на смену ему спешит "еще более новый и смертоносный, но более медленный Новичок", который снова не смог убить, Где наконец "Новичок", который убивает. Прямо недобросовестная реклама какая-то.
Считаю, что если в следующий раз "Новичок" снова не убьет, на его создателей надо подавать в суд за мошенничество.

В обоих случаях для объяснения этих чудес используется прием "счастливое совпадение многих случайностей". Может уже пора изобретать яды, которые действительно убивают, чтобы без случайностей и без эффекта замедления времени, который явно повышает шансы появления "счастливых случайных случайностей".
И эти люди еще смеялись над Ником и Майком.

PS. Это что же получается, омские врачи, которых обгадили со всех сторон, спасли жизнь Навальному?
Те самые врачи, которые удерживали его под присмотром агентов ФСБ?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6158052.html

Метки: Германия, идиоты, навальный, новичок, Омск, юмор

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