Китайским солдатам на границе с Индией в районе Ладакх, где происходят периодические столкновения с использованием камней, палок и самодельных дубинок, раздали партию гуань дао с расчетом на то, что если снова дойдет до рукопоашной с индийской армией, гуань дао будут более эффективны, нежели самодельные палки и дубинки обмотанные колючей проволокой.Стоит помнить, что в Ладакхе от камней и имровизированного холодного орудия на последние годы погибло в разы больше людей, чем от различного огнестрела.Разумеется, подобное вооружение никак не мешает тому, что обе стороны сосредоточили в районе конфликта существенные силы, включая танки, РСЗО, боевые самолеты и вертолеты.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6155904.html