В релизе «Сколково» указывается, что элиты оценивались по четырем составляющим: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность.

Будем педантичны – наука ведь! Как указывают авторы доклада, элиты высокого качества характеризуются моделью действий, при которой их деятельность генерирует дополнительные ценности для общества. Элиты же низкого качества, напротив, присваивают создаваемые обществом ресурсы и тем самым заметно тормозят развитие своих стран.

Всего при оценке качества элит использовалось 72 показателя, отнесенных к той или иной из вышеуказанных групп. В частности, они описывают деловую активность, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы, общеэкономические показатели и т.д.

Всего исследователи отранжировали по качеству элит 32 страны. Лидером с показателем 68,5 балла оказался Сингапур. Вслед за ним три строчки занимают европейские страны – Швейцария (64,9 балла), Германия (64,2) и Великобритания (63,9). На пятой строчке находятся США (63,4 балла).

Россия в рейтинге оказалась на 23-й строчке с оценкой элит 48,9 балла. Ровно столько же составляет значение индекса для элит в Ботсване. Помимо стран Западной Европы, Скандинавии и США Россию в рейтинге обогнали Китай, Польша, Казахстан, Индонезия и даже Мексика.

А теперь посмотрим, что собой представляет наша соседка (или ровня) по рейтингу с десертным именем Ботсвана. Это слаборазвитое аграрное государство площадью 581 730 км, три четверти которого приходится на пустыню Калахара. То есть, страна – меньше нашей Архангельской области. Ботсвана стала независимой только в 1966 году. Валовый национальный продукт составляет всего 11 млн долларов США (посчитайте: сколько таких Ботсван уместится в сумках с краденным элитарного полковника Захарченко). Официальный уровень безработицы составляет 23,8 %, однако действительный, по оценке наблюдателей, ближе к 40%. Экономика страны практически полностью была основана на животноводстве. В 70-х годах Ботсвана стала экспортером алмазов. Страны сырьевого экспорта. У них «сырье» – алмазы, у нас – нефть, газ, лес. А еще у них три четверти грамотного населения. Достойный образец для сравнения с Россией?

Исследователи из «Сколково» отмечают, что для России характерен значительный разброс между разными компонентами индекса. Самыми низкими оказались оценки административной децентрализации. Сравнительно высоким оказался уровень барьеров на пути иностранных инвестиций. «Политические риски, связанные с ситуацией внутри страны и геополитической обстановкой, подталкивают элиты ближе к властям и оставляют им меньше возможностей для приращения ценностей», – говорится в докладе.

«Одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, – это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнес не доверяют друг другу и государству», – прокомментировал результаты исследования президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов.

Интересно, а наша элита хоть знает, где находится родня по уровню интеллекта? Наверное, в анкетах ЕГЭ такого вопроса о Ботсване не ставилось.

Стыдно за Отечество, имеющее такую ЕГЭ-элиту. Но другой нынешняя власть голову поднять просто не даст, дабы вся ее убогость не стала очевидной. Еще раз сошлемся на мнение экспертов, в том числе и нашего «Сколково». Национальная элита высокого качества формирует ценности для всего общества: достойное образование, здравоохранение, безопасность, высокий уровень жизни подавляющего большинства, права и свободы соотечественников. Наша же элита все это методично уничтожила за последние два десятка лет.