Российский кинематограф продолжает раз за разом наступать на одни и те же грабли, пытаясь адаптировать западную киноматрицу под отечественные реалии. Низкий рейтинг очередной отечественной супергеройской эпопеи под названием «Вратарь Галактики» – лишнее тому подтверждение.

Напомню, что несколькими годами ранее с таким же треском провалился в прокате ещё один сверхдорогой проект под названием «Защитники». Про него уже сказано и написано в Интернете достаточно много, поэтому в этой рецензии перейдём сразу к обсуждению новинки.

Начнём с того, что сама судьба явно не благоволила выходу и успеху «Вратаря Галактики». Во-первых, кинотеатры сейчас не особо пользуются спросом, а потому ожидать большого потока зрителей изначально было сложно. Во-вторых, одного из главных персонажей фильма сыграл Михаил Ефремов – тот самый актёр, который в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на своём джипе убил человека, а теперь разными позорными юридическими махинациями пытается избежать уголовного наказания.

Ефремов уже стал в обществе своеобразным символом той части обнаглевшей, зажравшейся и распустившейся «элиты», из-за которой вынуждены страдать обычные люди, и которая не готова нести ответственности за свои же поступки. Каково же зрителям смотреть в фильме на Ефремова, играющего роль честного и ответственного полицейского из народа. В современных реалиях – это явно не его образ, и сидя перед экраном так и хочется сказать: не верю!

Конечно, кто-то подумает, что это просто случайные совпадения и неудачи, преследующие авторов очередного дорогостоящего супергеройского кино, снятого в том числе за государственные средства Фонда Кино. Но как говорил Пушкин, случай – это мощное орудие Провидения, а потому и такие обстоятельства, складывающиеся вокруг фильма, можно вполне воспринимать как определённые символы, свидетельствующие о ложно выбранном направлении.

И это действительно так. Ведь о чём рассказывает «Вратарь Галактики?»

На фоне сопливой любовной истории и бесконечных спецэффектов, качество которых заметно подросло со времён «Защитников», зрителя погружают в очередную голливудскую историю про персонажей, наделённых сверхспособностями. Каждый из нас уже видел, наверное, сотни аналогичных сюжетов про «избранных». Если описать их главный смысл несколькими словами, то выглядит он примерно так:

«Великие дела по изменению или спасению мира вершат только полубоги (или по-другому супергерои), а роль обычного человека – быть пассивной и восторженной массовкой на фоне происходящих событий. Если у тебя нет бессмертия или ты в результате какой-нибудь мутации не научился стрелять лазерами из глаз, то ты никто и звать тебя никак. Сиди тихо и не высовывайся, чтобы не словить шальную пулю. А серьёзные ребята тем временем будут управлять миром».

Конечно, фанаты Marvel и DC сейчас закричат, что их любимые комиксы и блокбастеры о другом – они про то, что надо защищать слабых, рисковать собой, бороться за справедливость и так далее. Но давайте оставим в стороне эту внешнюю мишуру, действующую на эмоции, и посмотрим правде в глаза – обычному человеку во всех этих фильмах уготована роль только серой массы, гибнущей под завалами небоскрёбов или радостно аплодирующей своему очередному спасителю. Некоторым особо примерным могут также доверить быть на побегушках у какого-нибудь Спайдермена.

Только почувствуйте разницу в этих подходах: «Никто не даст нам избавленья: Ни бог, ни царь, и не герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой» и «Посиди в сторонке – Бэтмен всё уладит!»

А кроме того и вся «борьба за мир» в таких фильмах всегда ведётся в первую очередь с помощью кулаков и оружия, в то время как с давних времён существует выражение, что «пушки – последний довод королей» (это значит, что есть много других инструментов достижения своих целей, которыми надо владеть, а не только силой оружия).

Но вернёмся к фильму «Вратарь Галактики».

По сюжету, бесчисленная серая масса жителей полуразрушенной от очередной катастрофы планеты Земля своим самым главным занятием считает не восстановление родного дома, а просмотр соревнований по Космоболу (фантастический аналог футбола). Главный герой ходит и пытается устроиться на работу, заняться каким-то полезным трудом, но окружающим нет до него дела – они все увлечены просмотром очередного матча, и хотят обсуждать только то, что связано с игрой. В первой половине фильма глупое поведение спортивных фанатов показано настолько наглядно и ярко, что даже складывается впечатление – наконец-то, авторы заложили в произведение какую-то значимую социальную мысль.

Но нет! В середине просмотра мы вдруг узнаём, что под прикрытием игр ведётся настоящая война со злом, и эти обласканные славой спортсмены – на самом деле самые настоящие герои. А вся накачка бездумных эмоций толпы, аккумулирование энергии зависти, пиар кумиров и поклонение звёздным идолам – всё это было нужно, чтобы помогать им в борьбе с главным злодеем по имени «Черно». И пока его не победили, нужно чтобы люди и дальше оставались на уровне бездумной толпы.

То есть, если провести аналогию с футболом или любым другим профессиональным спортом, то из фильма следует посыл зрителю, что наше общество ещё слишком слабо чествует своих звёзд профессионального спорта – надо ещё на порядок увеличить им зарплаты, уровень пиара и поклонения. И это при том, что, как показывает практика, большая часть этих «суперспортсменов» готовы при первом удобном случае встать с нейтральным флагом под чужие знамёна, забыв, кто им обеспечил условия для развития талантов и какой Родине они должны были бы служить.

И таких «закладочек» в фильме довольно много.

Например, то, как ведут себя женские персонажи. В показанном любовном треугольнике обе девушки сходу начинают открыто выражать свои симпатии к главному герою, что, мягко говоря, выглядит неестественно. Ведь это роль мужчины добиваться женщины, а не наоборот. При этом несколько раз за фильм звучит фраза «мы живём на высоких скоростях, нет времени притворяться!» Звучит, конечно, красиво – но по факту в фильме эти слова служат оправданием для отсутствия скромности и сдержанности в поведении.

Из той же серии – и добавленные в сюжет биотехнологические объекты, которые периодически вживляются в тела героев, чтобы делать их сильнее и быстрее. Пусть зрители потихоньку привыкают к идеологии трансгуманизма.

Для полноты картины следует сказать пару слов и о вроде как положительной составляющей фильма.

Как-никак, главные герои на протяжении всего фильма постоянно рискуют собой, чтобы спасти мир или кого-то из своих близких. Показано много примеров подвигов и геройских поступков, забота о детях и родителях (есть и печальная сюжетная линия на тему, что будет, если не уделять внимания своему чаду). Вот только всё это может впечатлить разве что наивного ребёнка. Взрослый же при просмотре видит Ефремова и понимает, что его место не в кино честных милиционеров играть, а сидеть на нарах. А все эти супергерои с русскими именами Аня, Антон выглядят чуждо и неестественно. Потому что если бы не их суперспособности, то никого бы они не спасли и ничего бы не сделали. Ведь по фильму не показано ни как они усердно тренировались, ни как занимались самообразованием, ни как развивали какие-то свои навыки, таланты. Просто каждый из них в какой-то момент проснулся избранным и получил всё и сразу.

А ведь в России полно реальных историй подвигов и достижений простых людей. На затраченный бюджет про них можно было бы снять десяток фильмов. Но вместо этого зрителей в очередной раз кормят «сладкой ватой», которая дарит немного позитивных эмоций, но оставляет кислый привкус во рту и плохо сказывается на здоровье.

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/vratar-galaktiki/