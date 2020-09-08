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В. Максименков. Технологические Чудеса Ведической Индии

00:08. 8 сентября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Факты превыше убеждений!



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5201890.html

Метки: археология, веды, индия, история, максименков, технологии, цивилизация

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