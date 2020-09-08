Оригинал взят у assucareira в Восемь сине-белых порталов.Отъедешь, бывалыча, километров 15 от родной деревни, а там - восемь порталов кряду в радиусе 3 км...Вот это что, друзья дорогие? может, кто поумнее, чем ваша покорная, да просветит?Дверь в стиле ...
Путин, разъясняя свои слова о Ленине, напомнил, что по поводу построения нового государства у Ленина была дискуссия со Сталиным. Идеи Сталина были отвергнуты, и страна была построена с возможностью выхода ее участниц из состава государства. «Вот это (...
Читатели просят прокомментировать очередное "историческое" откровение от Путина к годовщине смерти Ленина.- Владимир Путин резко высказался о результатах деятельности и идеях вождя революции Владимира Ленина, которые, по мнению президента, привели к ...
Наиболее изумительное лицо покрывается морщинами и обвисает с возрастом. Розы тоже должны увянуть, насмехаясь над человеческим желанием какой-либо вечной красоты в материальности. Смерть уничтожит бутоны юности; катаклизмы разрушат величие этой земли, но ничто не сможет уничтожить великолепие астрального космоса (и ещё более тонкого мира идей, из которого исходит всё космическое искусство).
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