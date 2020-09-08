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Теперь у цифровизаторов развязаны руки. Правительство РФ приняло документ, который определит будущее

22:23. 8 сентября 2020 18 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Кто разработал концепцию регулирования искусственного интеллекта и лоббировал её утверждение. Что конкретно прописано в документе и что это будет значить для обычного человека. Какие преференции получат в итоге банкиры и бизнес. Кто придёт на наш рынок, чтобы исполнить эту волю правительства и элит. Почему этот документ означает начало эпохи нового Технологического Ига. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MMPE85X7s3E

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