Кто разработал концепцию регулирования искусственного интеллекта и лоббировал её утверждение. Что конкретно прописано в документе и что это будет значить для обычного человека. Какие преференции получат в итоге банкиры и бизнес. Кто придёт на наш рынок, чтобы исполнить эту волю правительства и элит. Почему этот документ означает начало эпохи нового Технологического Ига. Об этом и многом другом рассказывает криптожурналист, исследователь искусственного интеллекта Игорь Шнуренко.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MMPE85X7s3E