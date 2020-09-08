Троим свидетелям, давшим в суде показания в пользу актера Михаила Ефремова, который 8 июня убил человека, будучи пьяным за рулем, грозит уголовная ответственность за лжесвидетельство.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут российские СМИ.

По его словам, суд выделил материалы по ложным показаниям свидетелей защиты и планирует отправить их в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания»).

Недостоверные показания касаются троих человек: Александра Кобеца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, выступивших со стороны защиты.

Они заявляли, что видели за рулем машины актера до и после аварии неизвестного молодого человека, а Ефремов после ДТП якобы выходил с пассажирского места.

Свидетели обвинения говорили обратное: они видели артиста сильно пьяным за рулем и помогали вытаскивать его после столкновения с водительского кресла.

Кроме того, адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил СМИ, что его клиенты намерены подать в правоохранительные органы заявление о проверке достоверности показаний свидетелей защиты актёра.

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