Свидетелям, давшим показания в пользу Ефремова, грозит уголовная ответственность
Троим свидетелям, давшим в суде показания в пользу актера Михаила Ефремова, который 8 июня убил человека, будучи пьяным за рулем, грозит уголовная ответственность за лжесвидетельство.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут российские СМИ.
По его словам, суд выделил материалы по ложным показаниям свидетелей защиты и планирует отправить их в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 307 УК РФ («Заведомо ложные показания»).
Недостоверные показания касаются троих человек: Александра Кобеца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, выступивших со стороны защиты.
Они заявляли, что видели за рулем машины актера до и после аварии неизвестного молодого человека, а Ефремов после ДТП якобы выходил с пассажирского места.
Свидетели обвинения говорили обратное: они видели артиста сильно пьяным за рулем и помогали вытаскивать его после столкновения с водительского кресла.
Кроме того, адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил СМИ, что его клиенты намерены подать в правоохранительные органы заявление о проверке достоверности показаний свидетелей защиты актёра.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1599573414
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