Празднования освобождения Донбасса на Саур-Могиле
18:27. 8 сентября 2020 48 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Донбасс отметил годовщину освобождения от фашистских войск
Масштабным митингом на кургане Саур-Могила Донбасс отпраздновал 77-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Традиционно жители региона приезжают на легендарную высоту 277,9, чтобы почтить память погибших советских солдат, которые освобождали Донбасс от германских войск.
После активных боевых действий за контроль над Саур-Могилой, которые шли летом 2014 года, местные жители чтят память погибших ополченцев. В результате боестолкновений высота перешла под контроль ДНР, а мемориальный комплекс был разрушен в ходе артиллерийских и танковых обстрелов.
Денис Григорюк
https://asd.news/articles/dnr/donbass-otmetil-godovshinu-osvobozhdeniya-ot-fashistskikh-voysk/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6154574.html
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