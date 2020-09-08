Скорость падения общества заворживает, но чтобы понять всю глубину падения, нужно взглянуть в прошлое – на ту вершину, с которой низвергся социум, человек и его образ. Каким был человек в прежние эпохи, как и куда он шёл по жизни. Обратим ли этот процесс падения хотя бы на шаг и как это можно сделать. Философ Александр Дугин рассказывает о новой модели образования, реализуемой Новой Школой МХАТ https://mxat.synergy.ru/Поддержать передачи А. Г. Дугина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BПриобрести книги А. Г. Дугина без торговой наценки http://bit.ly/2PHILp8Все видео А. Г. Дугина http://paideuma.tv/#ДеньТВ #Дугин #образование #МХАТ #театр #традиция #культура #философия #психология

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Exr_aBmhgSI