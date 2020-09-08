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“Посмотри наверх”. Общество в свободном падении: можно ли его остановить? А.Дугин о Новой Школе МХАТ

22:22. 8 сентября 2020 11 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Скорость падения общества заворживает, но чтобы понять всю глубину падения, нужно взглянуть в прошлое – на ту вершину, с которой низвергся социум, человек и его образ. Каким был человек в прежние эпохи, как и куда он шёл по жизни. Обратим ли этот процесс падения хотя бы на шаг и как это можно сделать. Философ Александр Дугин рассказывает о новой модели образования, реализуемой Новой Школой МХАТ https://mxat.synergy.ru/

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Exr_aBmhgSI

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