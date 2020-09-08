Нет ничего удивительного в том, что последнее крупное совместное мероприятие союзников было предано забвению и не сохранилось на страницах Истории — ни отечественной, ни зарубежной. Однако мотивы, которыми руководствовались его участники, были различными.

Парад состоялся через пять дней после окончания Второй мировой войны. В этот жаркий и солнечный осенний день, казалось самой природой предназначенный для проведения грандиозного совместного парада, американцы, англичане и французы сделали все, чтобы демонстративно принизить роль Советского Союза и его Вооруженных сил в победе над Германией и Японией.

В самый последний момент в параде отказались участвовать кавалеры высшего советского военного ордена «Победа» американский генерал армии Дуайт Эйзенхауэр и британский фельдмаршал Бернард Монтгомери. К ним присоединился кавалер советского полководческого ордена Суворова 1-й степени французский генерал армии де Латр де Тассиньи. Их отказ от участия в параде недвусмысленно понижал статус мероприятия и в заостренной форме отражал волю политического руководства их стран.

Советскому Союзу дали понять: пока шла война, союзники мирились с тем, что СССР претендует на статус великой державы, имеющей свои геополитические интересы в Европе и Азии. Но теперь, когда Вторая мировая закончена, Америка, в арсенале которой есть атомная бомба, намерена резко ограничить роль СССР в мировой политике вообще и его территориальные претензии к Турции и Ирану в частности.

В совместном параде приняли участие всего-навсего пять тысяч солдат и офицеров. Цифра, приемлемая для дивизионного или корпусного смотра, но явно недостаточная для зрелищного мероприятия, претендующего на статус эпохального исторического события. 24 июня 1945 года в Параде Победы на Красной площади в Москве участвовало около 35 тысяч человек.

Этот парад стал прологом «холодной войны» былых союзников по антигитлеровской коалиции

Но наиболее наглядно пренебрежительное отношение союзников к совместному параду проявилось в одной весьма существенной для военного человека детали — их войска были в полевой форме без знаков отличия.

Кинохроника бесстрастно зафиксировала, как маршал Жуков в расшитом золотом мундире объезжает построенные для парада войска. На его парадном мундире в солнечных лучах ярко сияют маршальский знак отличия «Маршальская Звезда», три медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, два украшенных бриллиантами и рубинами ордена «Победа», два платиновых ордена Суворова 1-й степени, высшие государственные награды союзных держав и другие многочисленные ордена и медали.

Все это великолепие — на фоне повседневной и полевой формы союзников. Более того — заместитель Верховного Главнокомандующего маршал Жуков принимает рапорт командующего парадом — ничем не примечательного британского генерал-майора Эрика Нейрса, облаченного в полевую форму и занимавшего скромный пост коменданта Британского сектора в Берлине.

Это пощечина не маршалу Жукову и даже не Сталину — советскому народу-Победителю.

Вот почему при жизни Сталина трехминутную кинохронику парада (из реально отснятой операторами 30-минутной хроники) показали всего лишь один раз, причем без каких-либо комментариев. По воле Верховного это событие было предано забвению и вычеркнуто из отечественной Истории.

Ответ Сталина на сознательно нанесенное СССР оскорбление последовал незамедлительно. 12 сентября 1945 года началась переброска на Чукотку войск 126-го легкого горно-стрелкового корпуса1.

Началась «холодная война» былых союзников по антигитлеровской коалиции — и парад 7 сентября 1945 года стал её прологом.

1. Тимошенко М. «Нам бы только за бережок Аляски зацепиться…» // Родина. 2015. № 3. С. 42-49.

Текст: Семен Экштут (доктор философских наук)

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Источник: https://nstarikov.ru/pochemu-okazalsja-zabyt-berlinskij-parad-7-sentjabrja-1945-goda-119051