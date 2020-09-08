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Новости Украины и Новороссии 08 сентября 2020

10:21. 8 сентября 2020 42 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

С праздником, Донбасс! — поздравления от «Русской Весны»

С праздником, Донбасс! — поздравления от «Русской Весны» | Русская весна

Сегодня в Донбассе отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 1943 года от немецких войск был освобождён областной центр — Сталино (сейчас Донецк).

Шли городские бои, сильно пострадал театр оперы и балета, который нашим читателям известен по кадрам прощания с Александром Захарченко, Арсеном Павловым и Михаилом Толстых.

С октября 1941 года по сентябрь 1943 долгих 700 дней Донбасс жил под пятой фашиста. Был развёрнут террор: чтобы описать зверства, которые творили фашисты, придётся написать не одну новость.

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Кровопролитные бои шли за город, за господствующую высоту 277 — Саур-Могилу, город за городом продвигалась Советская Армия: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск…

Все эти названия известны нашим читателям по сегодняшней войне.

Маршал Толбухин, генерал-лейтенант Гуров, гвардии полковник, командир 32-й гвардейской отдельной танковой бригады Гринкевич — их имена Донбасс помнит и чтит.

Вы знаете, что часть нашего редакционного коллектива — дончане, поэтому для «Русской Весны» сегодня особенный праздник.

Мы поздравляем всех жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения и желаем в первую очередь нашей победы и мира. Мы поздравляем непокорившийся прекрасный и гордый край.

С праздником! Ура!

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс за нами! — сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО)

Донбасс за нами! — сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО) | Русская весна

К 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков увидела свет песня в исполнении дончанок Маргариты Лисовиной и Натальи Качуры.

Прекрасные девушки из Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна смогли передать сильные эмоции авторского текста Владимира Скобцова, а музыкальная аранжировка Михаила Хохлова усилила стихи.

Композиция набирает сотни тысяч просмотров в различных соцсетях, будем надеяться, что и на YouTube она начнёт своё победное шествие по хит-парадам, пробуждая в душах наших людей гордость за своих предков и братьев.

«Есть ощущение, что она станет настоящим, честным хитом, ведь и исполнение, и слова ее отзываются в каждом русском человеке!» — прокомментировал клип автор Теlegram-канала «Охранитель».

Донбасс за нами​

Проснулся Зверь в кромешной темноте,

И Богу была названа цена,

Прогнулись все — и братья во Христе,

Прогнулось всё, но не моя страна.

 

Был урожайным високосный год,

И кровью смерть была пьяным-пьяна,

От туч свинцовых гнулся небосвод,

Прогнулось всё, но не моя страна.

Припев:

  • В полнеба пламя,
  • В полнеба смог,
  • Донбасс за нами,
  • И с нами Бог!
  • В полнеба пламя,
  • В полнеба смог,
  • Россия с нами,
  • И с нами Бог!
  •  

Здесь памяти не предали отцов,

Здесь не отдали дедовской земли,

Какой ценою — не отыщешь слов,

Здесь за Отчизну жизнь не берегли.

И снова сила русская в руках,

И жизнь, и смерть за Родину красна,

Стоит и держит небосвод в веках

Моя непокорённая страна!

 

Пусть суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс.

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Почему возле штаба Слуг Народа становится плохо


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Метки: важное, компиляция

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