Сегодня в Донбассе отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 1943 года от немецких войск был освобождён областной центр — Сталино (сейчас Донецк).

Шли городские бои, сильно пострадал театр оперы и балета, который нашим читателям известен по кадрам прощания с Александром Захарченко, Арсеном Павловым и Михаилом Толстых.

С октября 1941 года по сентябрь 1943 долгих 700 дней Донбасс жил под пятой фашиста. Был развёрнут террор: чтобы описать зверства, которые творили фашисты, придётся написать не одну новость.

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Кровопролитные бои шли за город, за господствующую высоту 277 — Саур-Могилу, город за городом продвигалась Советская Армия: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск…

Все эти названия известны нашим читателям по сегодняшней войне.

Маршал Толбухин, генерал-лейтенант Гуров, гвардии полковник, командир 32-й гвардейской отдельной танковой бригады Гринкевич — их имена Донбасс помнит и чтит.

Вы знаете, что часть нашего редакционного коллектива — дончане, поэтому для «Русской Весны» сегодня особенный праздник.

Мы поздравляем всех жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения и желаем в первую очередь нашей победы и мира. Мы поздравляем непокорившийся прекрасный и гордый край.

С праздником! Ура!

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