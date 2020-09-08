Новости Украины и Новороссии 08 сентября 2020
- 09:29 С праздником, Донбасс! — поздравления от «Русской Весны».
- 06:02 Донбасс за нами! — сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО).
- Вчера 21:47 Почему возле штаба Слуг Народа становится плохо.
С праздником, Донбасс! — поздравления от «Русской Весны»
Сегодня в Донбассе отмечают 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 8 сентября 1943 года от немецких войск был освобождён областной центр — Сталино (сейчас Донецк).
Шли городские бои, сильно пострадал театр оперы и балета, который нашим читателям известен по кадрам прощания с Александром Захарченко, Арсеном Павловым и Михаилом Толстых.
С октября 1941 года по сентябрь 1943 долгих 700 дней Донбасс жил под пятой фашиста. Был развёрнут террор: чтобы описать зверства, которые творили фашисты, придётся написать не одну новость.
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Кровопролитные бои шли за город, за господствующую высоту 277 — Саур-Могилу, город за городом продвигалась Советская Армия: Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск…
Все эти названия известны нашим читателям по сегодняшней войне.
Маршал Толбухин, генерал-лейтенант Гуров, гвардии полковник, командир 32-й гвардейской отдельной танковой бригады Гринкевич — их имена Донбасс помнит и чтит.
Вы знаете, что часть нашего редакционного коллектива — дончане, поэтому для «Русской Весны» сегодня особенный праздник.
Мы поздравляем всех жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения и желаем в первую очередь нашей победы и мира. Мы поздравляем непокорившийся прекрасный и гордый край.
С праздником! Ура!
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Донбасс за нами! — сильная песня прекрасных дончанок взрывает Сеть (ВИДЕО)
К 77-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков увидела свет песня в исполнении дончанок Маргариты Лисовиной и Натальи Качуры.
Прекрасные девушки из Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна смогли передать сильные эмоции авторского текста Владимира Скобцова, а музыкальная аранжировка Михаила Хохлова усилила стихи.
Композиция набирает сотни тысяч просмотров в различных соцсетях, будем надеяться, что и на YouTube она начнёт своё победное шествие по хит-парадам, пробуждая в душах наших людей гордость за своих предков и братьев.
«Есть ощущение, что она станет настоящим, честным хитом, ведь и исполнение, и слова ее отзываются в каждом русском человеке!» — прокомментировал клип автор Теlegram-канала «Охранитель».
Донбасс за нами
Проснулся Зверь в кромешной темноте,
И Богу была названа цена,
Прогнулись все — и братья во Христе,
Прогнулось всё, но не моя страна.
Был урожайным високосный год,
И кровью смерть была пьяным-пьяна,
От туч свинцовых гнулся небосвод,
Прогнулось всё, но не моя страна.
Припев:
- В полнеба пламя,
- В полнеба смог,
- Донбасс за нами,
- И с нами Бог!
- В полнеба пламя,
- В полнеба смог,
- Россия с нами,
- И с нами Бог!
-
Здесь памяти не предали отцов,
Здесь не отдали дедовской земли,
Какой ценою — не отыщешь слов,
Здесь за Отчизну жизнь не берегли.
И снова сила русская в руках,
И жизнь, и смерть за Родину красна,
Стоит и держит небосвод в веках
Моя непокорённая страна!
Пусть суждено погибнуть на кресте,
Но на колени не поставить нас,
В кровавом полюшке один за всех
Стоит и держит небосвод Донбасс.
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Почему возле штаба Слуг Народа становится плохо
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