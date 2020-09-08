Немного пересидел, Евро по сто, Стрельба в Гималаях // Галопом по Европам #291
22:14. 8 сентября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В этом выпуске:
- Лукашенко предположил, что немного пересидел на президентском посту;
- Парламентская газета предупредила о евро по 100 рублей;
- Кризис заставляет молодых американцев возвращаться в отчий дом;
- Государственный поисковик “Спутник” приказал долго жить;
- Война разведок за вакцину все больше напоминает космическую гонку времен Холодной Войны;
- Продложается схватка за украинские авиадвигатели;
- Греция увеличивает расходы на оборону в связи с разививающимся конфликтом с Турцией;
- Китай обвинил индийские войска в нелегальном переходе границы в Гималаях и обстреле своего патруля;
- Бразильский авиаконцерн Ембраер увольняет 2500 из 20 000 сотрудников;
- Ефремову дали 8 лет колонии общего режима за пьяное ДТП.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
- Лукашенко предположил, что немного пересидел на президентском посту;
- Парламентская газета предупредила о евро по 100 рублей;
- Кризис заставляет молодых американцев возвращаться в отчий дом;
- Государственный поисковик “Спутник” приказал долго жить;
- Война разведок за вакцину все больше напоминает космическую гонку времен Холодной Войны;
- Продложается схватка за украинские авиадвигатели;
- Греция увеличивает расходы на оборону в связи с разививающимся конфликтом с Турцией;
- Китай обвинил индийские войска в нелегальном переходе границы в Гималаях и обстреле своего патруля;
- Бразильский авиаконцерн Ембраер увольняет 2500 из 20 000 сотрудников;
- Ефремову дали 8 лет колонии общего режима за пьяное ДТП.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
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