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Немного пересидел, Евро по сто, Стрельба в Гималаях // Галопом по Европам #291

22:14. 8 сентября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Лукашенко предположил, что немного пересидел на президентском посту;
- Парламентская газета предупредила о евро по 100 рублей;
- Кризис заставляет молодых американцев возвращаться в отчий дом;
- Государственный поисковик “Спутник” приказал долго жить;
- Война разведок за вакцину все больше напоминает космическую гонку времен Холодной Войны;
- Продложается схватка за украинские авиадвигатели;
- Греция увеличивает расходы на оборону в связи с разививающимся конфликтом с Турцией;
- Китай обвинил индийские войска в нелегальном переходе границы в Гималаях и обстреле своего патруля;
- Бразильский авиаконцерн Ембраер увольняет 2500 из 20 000 сотрудников;
- Ефремову дали 8 лет колонии общего режима за пьяное ДТП.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AyLtHb9W1D4

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