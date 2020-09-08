В этом выпуске:- Лукашенко предположил, что немного пересидел на президентском посту;- Парламентская газета предупредила о евро по 100 рублей;- Кризис заставляет молодых американцев возвращаться в отчий дом;- Государственный поисковик “Спутник” приказал долго жить;- Война разведок за вакцину все больше напоминает космическую гонку времен Холодной Войны;- Продложается схватка за украинские авиадвигатели;- Греция увеличивает расходы на оборону в связи с разививающимся конфликтом с Турцией;- Китай обвинил индийские войска в нелегальном переходе границы в Гималаях и обстреле своего патруля;- Бразильский авиаконцерн Ембраер увольняет 2500 из 20 000 сотрудников;- Ефремову дали 8 лет колонии общего режима за пьяное ДТП._______________________________________________Поддержать создание передач на канале:https://agitblog.ru/agitdonate/_______________________________________________Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.galop.feedback@gmail.comСайт Константина Семина: https://agitblog.ruКонстантин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyominКонстантин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyominКонстантин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyominКонстантин Семин в Telegram: https://t.me/AgitblogКонстантин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AyLtHb9W1D4