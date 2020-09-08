...действий, а не Лондон или Берлин, что было бы еще более...что не понимает, почему День Победы постоянно отмечается в Москве, а...тем, что Польша предложила отмечать Победу в Гданьске, где не ...было одержано никаких военных побед. Министр иностранных дел Польши ...
В США и Великобритании опубликована книга историка Дугласа Смита «Бывшие. Последние дни русской аристократии» (Former People. The Last Days of the Russian Aristocracy) об уничтожении дворянства большевиками и судьбе аристократических семей в Советском ...
Пушилин: Разминирование земель ДНР займет годы. Ведущее российское СМИ не пустят на пресс-конференцию Порошенко. Михаил Делягин: мы идём путём "Майдана". Видео-сводки, карта боевых действий и другие последние новости с Украины и Новороссии сегодня 4 марта...
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
Украинцам, оскорбляющим Россию, могут запретить в ней обогащаться В России не утихает скандал с трудоустройством на НТВ одиозного украинского телеведущего Даниила Грачева, который поддерживал «евромайдан», грязно оскорблял Россию и ее жителей, а также ...
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