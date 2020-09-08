Ефремов признан виновным и приговорён к 8 годам колонии общего режима.

Артист взят под стражу в зале суда, на него надевают наручники.

Срок домашнего ареста, под которым «гражданин поэт» находился во время следствия, будет зачтён за отбытие назначенного судом наказания из расчёта два дня за один.

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Также суд постановил взыскать с актёра 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова. Остальные пострадавшие (второй сын и законная супруга) в ходе судебного процесса отказались от компенсации, заявив суммы в 1 рубль.

13:30. После окончания оглашения приговора всех присутствующих попросили покинуть зал суда, Ефремова в наручниках завели в аквариум.

Там ему предстоит дождаться автозака, который отвезет его в СИЗО, где актёр будет находиться до вступления приговора в законную силу. Представители потерпевших уже заявили, что удовлетворены приговором и не будут его обжаловать, но это право остаётся у гособвинения и стороны защиты.