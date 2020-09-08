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Суд вынес приговор Ефремову (+ВИДЕО)

13:45. 8 сентября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Только что суд вынес приговор актёру Михаилу Ефремову, который 8 июня в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, повлекшее смерть водителя фургона Сергея Захарова.

Ефремов признан виновным и приговорён к 8 годам колонии общего режима.

Артист взят под стражу в зале суда, на него надевают наручники.

Срок домашнего ареста, под которым «гражданин поэт» находился во время следствия, будет зачтён за отбытие назначенного судом наказания из расчёта два дня за один. 

ОБНОВЛЕНО

Также суд постановил взыскать с актёра 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего Сергея Захарова. Остальные пострадавшие (второй сын и законная супруга) в ходе судебного процесса отказались от компенсации, заявив суммы в 1 рубль. 

13:30. После окончания оглашения приговора всех присутствующих попросили покинуть зал суда, Ефремова в наручниках завели в аквариум. 

Там ему предстоит дождаться автозака, который отвезет его в СИЗО, где актёр будет находиться до вступления приговора в законную силу. Представители потерпевших уже заявили, что удовлетворены приговором и не будут его обжаловать, но это право остаётся у гособвинения и стороны защиты.

Источник: https://rusvesna.su/news/1599555434

Метки: Новости

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