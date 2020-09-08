Прямо сейчас на несанкционированном митинге в Минске "в поддержку Колесниковой" идут задержания. Режим по-прежнему лютует.Сама Колесникова без паспорта находится в расположении пограничного отряда на территории Гомельской области. По факту пересечения границы ведется разбирательство. Также в Минске сегодня задержали еще одно члена КС оппозиции.Стратегия на аресты и выдворение лидеров оппозиции за рубеж, вполне прозрачна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6154897.html