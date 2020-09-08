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Митинг в поддержку Колесниковой в Минске

19:35. 8 сентября 2020 20 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Прямо сейчас на несанкционированном митинге в Минске "в поддержку Колесниковой" идут задержания. Режим по-прежнему лютует.

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Задержания















Сама Колесникова без паспорта находится в расположении пограничного отряда на территории Гомельской области. По факту пересечения границы ведется разбирательство. Также в Минске сегодня задержали еще одно члена КС оппозиции.
Стратегия на аресты и выдворение лидеров оппозиции за рубеж, вполне прозрачна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6154897.html

Метки: белоруссия, колесникова, лукашенко, Минск, Митинги, протесты

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