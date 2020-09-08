Интервью Лукашенко российским СМИ
16:01. 8 сентября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Избранные цитаты Лукашенко из интервью российскому журналистскому пулу.
"Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца"
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"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов".
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"По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!".
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"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа.
Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали безработными!"
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"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты".
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"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов".
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"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"
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"За нынешней волной протестов в Беларуси стоят американцы, которые действуют через Польшу и Чехию".
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"Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы". Она хотела убежать в Украину, где живет ее сестра. Как пограничник считаю, что ее задержали правильно".
Сюжет белорусского ТВ.
PS. Как полное видео появится, добавлю в этот пост.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6154251.html
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