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Интервью Лукашенко российским СМИ

16:01. 8 сентября 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Избранные цитаты Лукашенко из интервью российскому журналистскому пулу.

"Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца"

* * *

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга и из чайника. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов".

* * *

"По-человечески мне очень обидно, но я понимаю, что часть людей, которые сейчас протестуют, просто не знают, какой была наша Беларусь 20 лет назад, а часть это забыла!".

* * *

"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа.
Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали безработными!"

* * *

"Мы готовы продолжать интеграцию с Россией, но вначале надо чтобы реально заработали все институты и уже существующие в рамках Союзного государства проекты".

* * *

"Мы готовы провести реформу Конституции, после этого не исключаю досрочных президентских выборов".

* * *

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!"

* * *

"За нынешней волной протестов в Беларуси стоят американцы, которые действуют через Польшу и Чехию".

* * *

"Колесникова задержана за нарушение правил пересечения госграницы". Она хотела убежать в Украину, где живет ее сестра. Как пограничник считаю, что ее задержали правильно".


Сюжет белорусского ТВ.

PS. Как полное видео появится, добавлю в этот пост.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6154251.html

Метки: белоруссия, лукашенко, Россия, СМИ

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