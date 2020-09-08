Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября. Воспоминания о блокадном Ленинграде

22:20. 8 сентября 2020 13 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p54_nSxViTU

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Блокада Ленинграда, анализ цифр по эвакуации.
... что общее число жертв блокады среди мирного населения...и деревень: До блокады Ленинграда через городской эвакопункт было...было эвакуировать. С сентября 1942 года эвакуация ... почти тысяча человек в день. Это огромная цифра....могла не остаться в памяти у людей. Да...
Какая она была , Великая Отечественная
... искали, в сентябре 1941 года немцы были уже под Ленинградом. Иногда они... нее, а в сентябре 1941 года уже остановились у Ленинграда. Более того... лишаем ее человечности». Как отмечать день памяти жертв блокады — Правда ли, что Исаакиевский собор...
Беглов вручил ключи от новых квартир блокадникам
... Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда прошло торжественное мероприятие в честь... выставки в музее обороны и блокады Ленинграда, что в Соляном переулке. В... уже в это воскресенье, 8 сентября, в День памяти жертв блокады.
Зимой 1941 г. 28 сотрудников ВИР умерли от голода, но ни один ящик с зерном не был тронут
... августе–сентябре 1942 г.Блокада Ленинграда тогда не была прорвана, но советские жертвы в... медаль и сегодня остается в памяти народа одной из самых почетных... будущего Ленинграда1. Уже на третий день войны против Советского Союза Германия...
Победа в Великой Отечественной войне как воплощение Духа Советской Социалистической Цивилизации
..., стереть с памяти истории человечества всю...и Киевом, 30 сентября началась битва за Москву... сетовать. Каждый день они теряли в... дух непокоренных ленинградцев. Блокада Ленинграда – это коллективный подвиг ...Киев, Минск, Пушкин, жертв было значительно больше – ...
Маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков
...нельзя: экипаж станет жертвой прицельного огня. ...дополнительной нагрузки. 23 сентября пришел приказ: срочно...и полностью ликвидировать блокаду Ленинграда. И сразу .... — Сегодня необычный день, Михаил Ефимович! — поздоровавшись... памятью Источник: nstarikov.ru

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)