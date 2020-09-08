День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября. Воспоминания о блокадном Ленинграде
22:20. 8 сентября 2020 13 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Наиболее изумительное лицо покрывается морщинами и обвисает с возрастом. Розы тоже должны увянуть, насмехаясь над человеческим желанием какой-либо вечной красоты в материальности. Смерть уничтожит бутоны юности; катаклизмы разрушат величие этой земли, но ничто не сможет уничтожить великолепие астрального космоса (и ещё более тонкого мира идей, из которого исходит всё космическое искусство).
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