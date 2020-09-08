Анатолий Вассерман. Почему белорусская оппозиция хочет разрушить государство
11:03. 8 сентября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Анатолий Вассерман о том, что происходит в Белоруссии. Что общего и в чём различия с украинским майданом. Как протесты связаны с мировым экономическим кризисом.
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Поддержать передачи А. Вассермана и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #Белоруссия #Вассерман #мировойкризис #Беларусь #Украина #майдан #протесты #Янукович #Лукашенко
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