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Анатолий Вассерман. Почему белорусская оппозиция хочет разрушить государство

11:03. 8 сентября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Анатолий Вассерман о том, что происходит в Белоруссии. Что общего и в чём различия с украинским майданом. Как протесты связаны с мировым экономическим кризисом.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xRe6gqVX3nM

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