Всё чаще на лентах наших информационных агентств стали появляться новости о разоблачениях и задержаниях очередных украинских шпионов или диверсантов. И, если по началу, это была какая-то странная экзотика — как это так, «украинский шпион»? То сегодня такие сообщения ФСБ почти обыденность из раздела третьего блока новостей по части «разное».

Буквально на днях Федеральная служба безопасности объявила о задержании в Барнауле старшего лейтенанта Александра Сидорчука, служившего в 35-й дивизии ракетных войск в ЗАТО Сибирский. До этого, в январе украинские шпионы были выявлены и задержаны на Черноморском флоте. А всего с 2014 года было задержано и привлечено к уголовной ответственности 25 человек, работавших на Киев. Причём, активность украинских спецслужб постоянно растёт. Только за прошлый год органами контрразведки было задержано шесть агентов Украины.

Конечно, часть вербовок можно объяснить личными связями агентов с Украиной через родных и близких, их шантаж или прямые угрозы. Можно даже предположить, что кто-то пошёл на сотрудничество, не приняв возвращение Крыма, или, будучи этническим украинцем, разделял националистические идеи. Но всё чаше среди задержанных мелькают люди, никак ранее с Украиной не связанные. То есть просто завербованные, и согласившиеся сотрудничать с СБУ или ГУР. И вопрос, что их заставляет идти на такое сотрудничество это не праздное любопытство.

В профессиональной литературе есть такой термин — «престижность вербовки». Суть его в том, что достаточно «легко» вербовать агентуру среди граждан стран стоящих на такой же ступени социального развития, что и вербовщик и ниже. И крайне сложно вербовать агентов в стране, которая превосходит твою по уровню экономического и социального развития. «Продаваясь» иностранной спецслужбе потенциальный шпион, как это ни странно, но не в последнюю очередь взвешивает вопрос «престижности» своего предательства. «Работать» на большую страну, мощную спецслужбу типа ЦРУ США, или СВР РФ это совсем не то, что работать на какую-то разведку Уганды, а разведке Конго крайне сложно завербовать гражданина, к примеру, Германии или России, даже за высокий гонорар. К тому же, мощь спецслужбы это ещё и гарантия личной безопасности. Того, сколько продержится агент не раскрытым.

И с этой стороны готовность наших предателей «работать» на Украину вызывает вопрос: что же «убеждает» потенциальных предателей идти на службу стране, которая давно превратилась в экономическую «чёрную дыру» Европы и в рейтинге стран стремительно катится по лестнице вниз. В какой-то мере детали дела «ракетчика» Сидорчука дают ответ на этот вопрос. Ну, зачем нужна Киеву информация о ракетной дивизии где-то на Алтае? Очевидно — не зачем. Но такая информация очень интересует спецслужбы США и, скорее всего, именно они «приняли» управление этим агентом после его вербовки. Так же как ЦРУ управляло и топ-менеджером ИнтерРАО Кариной Цуркан, которая была завербована Службой информации и безопасности (СИБ) Молдавии и передавала данные о поставках электроэнергии южным соседям России. СБУ или ГУР. Так от чьего же имени вербовали предателей украинские и молдавские резиденты?

Фактически, все нынешние спецслужбы бывших стран Варшавского договора и часть спецслужб республик СССР сегодня являются «филиалами» ЦРУ США, курируясь ими, а иногда и управляясь напрямую. Среди них Украина выделяется особо. Её спецслужбы работают дерзко, если не сказать, нагло, всё чаще выходя за рамки неписанных, но признаваемых во всём мире «рыцарей плаща и кинжала» правил. Украина единственная страна после Израиля, которая позволяет себе проводить акции против граждан других государств да ещё на территории этих государств.

Недавний громкий скандал с попыткой выманить и вывезти на территорию Украины тридцать три гражданина России буквально взорвал информационное пространство. Почти год военная разведка (ГУР) Украины вела телефонную вербовку наших граждан, участвовавших в событиях на Донбассе в некую частную военную компанию. Собрав команду, её вывезли в Минск, якобы, для вылета в Турцию. Далее, по замыслу ГУР, самолёт с ними, после входа в воздушное пространство Украины, должен был быть принужден к посадке, а граждане России арестованы. Операция сорвалась из-за того, что в дело вмешалось белорусское КГБ, которое само арестовало прилетевшую группу и, тем самым, спасло её от застенков Украины.

В этой истории лично у меня остался ключевой вопрос — как Украина собиралась посадить на своей территории самолёт третьей страны? Принудить силой? И не слишком ли вольно Украина обращается с международным воздушным правом? Хочется спросить, а с индонезийским «Боингом» над Торезом так же было?

Буквально вслед за этим ФСБ арестовало террористическую группу, которая по заданию СБУ должна была похитить и вывезти на Украину одного из лидеров Донбасса, так же гражданина России.

Спецслужбы Украины совершенно нагло и цинично работают на российской территории, игнорируя и международное право, и наши законы. Очевидно, что такая их наглость санкционирована их кураторами из США. Фактически украинцы делают то, на что сами американцы не пойдут в силу опасности или собственных законодательных ограничений — откровенный международный террор.

Как же мы должны отвечать на это?

Самое простое — зеркально! Начать точно так же действовать на территории Украины, не обращая внимания на её законы. Так же похищать и вывозить на нашу территорию украинских граждан — всю эту бандеровскую сволочь и, замешанных в провокациях против нас, чиновников и офицеров спецслужб. Или «по-американски» — в ответ на любую провокацию наносить удар крылатыми ракетами по штаб-квартире ГУР или СБУ, а то и по администрации президента Украины, как когда-то ВВС США бомбили резиденцию Каддафи, убив его младшую дочь…

Это очень простые ответы, но они только сплотят ряды свидомитов, дадут им повод начать визжать, как потерпевшим, и прятаться за спины покровителей, которые будут вводить новые санкции и грозно сдвигать брови. Наш ответ должен быть другим! Мы должны провести открытый процесс над захваченной тергруппой, назвать имена заказчиков. Осудить их заочно, и внести их во все наши розыскные списки. Но главное — в ответ на такую неприкрытую агрессию мы должны принять вполне ясные и недвусмысленные решения по интеграции Донбасса в Россию. Мы должны продолжить укрепление и вооружение армий Донбасса. Мы должны пойти на полный разрыв соглашений по транзиту через территорию Украины наших энергоносителей. И ввести санкции против любых российских и СНГ компании, торгующих с Украиной. И, наконец, не на словах, а на деле заняться развёртыванием антикиевского информационного «фронта», имеющего целью подрыв существующей украинской власти. Только так и никак иначе!

Шурыгин Владислав Владиславович (род. 1963) ‑ военный публицист, обозреватель газеты «Завтра», член редколлегии АПН.ру. Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: военнослужащий РВСН (слева), задержанный сотрудниками ФСБ РФ по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой (Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ РФ/ТАСС)

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Источник: https://nstarikov.ru/amerikanskie-shpiony-ukrainy-119030