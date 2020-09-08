Человечество всегда пыталось понять окружающий мир, всегда пыталось ответить на вопросы: как он возник, откуда взялся человек, в чем смысл жизни, тайна смерти? Оно, так или иначе, отвечало на эти вопросы . Представления о тайнах жизни и смерти всегда соответствовали уровню сознания масс, времени, культуре эпохи. До последнего времени представление человека о мире, о Боге, о жизни исходили из его взгляда с Земли в Космос. В этом случае Вселенная представляется близкой, очень небольшой, человек же очень маленьким, ничтожным, а Бог видится как личность могущественная, очень похожая на человека. Понятие человека о боге — всегда лишь возвеличение, идеализация того понятия, которое человек имеет о самом себе. Боги находятся рядом, близко. Человек проецирует на них свой ежедневный, бытовой опыт. Приписывает им качества, которыми, по его мнению, должны обладать Боги. Человечество многие тысячи лет занималось сотворением Богов. Так возникают мифы о возникновении земли, о сотворении человека. Человек всегда был убежден и во многом до сих пор убежден, что и он сам и мир вокруг него безраздельно подчинен высшим существам, живущим на небе. Боги видятся как надмирные существа, очень могущественные и очень напоминающие человека.





В христианском сознании существует такое же понимание Бога. Христианская догма, базирующаяся на иудаизме, отражает то племенное сознание масс, которое существовало в период рабовладельческого строя. Отсюда бог — это высший господин, это абсолютный хозяин, полностью распоряжающийся жизнью и смертью человека. Человек — ничтожный, бесправный раб, обреченный смиренно принимать любые волеизъявления Бога.



Другого мировоззрения в период рабовладельческого строя возникнуть не могло. Бог милует, карает, наказывает, постоянно наблюдает за каждым. Человек в сравнении с ним, ничтожный раб, не способный ни на какие самостоятельные усилия. Для любого действия человеку необходима помощь сверху. Сам же он изначально греховен и ни на что высшее не способен. Общественная и личная жизнь полностью зависит от Высшей Воли.



Этот наивный, детский взгляд примитивного человечества, жившего несколько тысячелетий тому, имевшего племенное сознание, отражавшего реальность рабовладельческого строя, к огромному сожалению, поддерживается частью нашего вполне просвещенного общества в начале следующей эры. При этом считается «духовным» достижением. Но очевидно, что это не надолго.

На Земле всегда была очень незначительная часть планетарной интеллигенции, которая видела мир иначе. Это был взгляд с другого ракурса — не с Земли в Космос, а из Космоса на Землю. В таком случае Земля видится крошечной пылинкой в Мироздании.



Вселенная же представляется системой множественных миров, взаимопроникающих, влияющих друг на друга. Система очень целостная и гармоничная.



Тогда возникает представление о Вселенском Абсолюте — источнике существования миров и Вселенской гармонии. Возникает знание о том, что человек подобен Вселенной, является микрокосмом, т. е. содержит те же энергии, что и вся Вселенная, подчиняется единым, общим для всего Мироздания законам.

Истинные знания о жизни, Вселенной, о Человеке и о Боге были на Земле всегда.

В соответствии с этими знаниями Вселенная представляет систему взаимопроникающих миров, управляемых Едиными, Всеобщими Законами и Принципами, непреложными, неизменными, реальными и действенными вне зависимости от того, знает о них человеческое общество или нет.

В процессе эволюции, развивая сознание, человечество медленно и постепенно постигает знание о мировом устройстве. Знания эти в течение веков называют “Истиной”.



Истина — это знания о духовной реальности жизни.



Истина и догма прямо противоположные вещи. Истина пластична, трансформируется и постоянно развивается. Подобно тому, как развивается Вселенная, так и Истина постоянно расширяется и преумножается.



Догма — закостеневшее, мертвое, не соответствующее времени представление о чем-либо.

Периодически часть этих знаний доступная к пониманию многими, передавалась в форме возникающих религиозных или философских учений. Тогда новые знания содействовали дальнейшему духовному развитию человечества. Потому что осознание истины, так или иначе, приводит к применению ее в жизни.

«В данное время и в данном месте существует определенное количество знания. В течение определенного количества времени человечество имеет в своем распоряжении некоторую сумму знаний». Г. Гурджиев

Перед каждой новой эпохой Человечество синтезирует прошедший опыт, принимает новые идеи о Жизни, отказывается от старых, отживших представлений для того, чтоб сделать следующий шаг к пониманию Великой Истины — Вселенской Жизни.

Знание о структуре Вселенной, о Законах управляющих ее мирами, о подлинном устройстве человека, о его жизни в различных планах бытия во Вселенной, об эволюции человека и человечества называется эзотерическим.



Но откуда же взялось само это знание? Это знание было привнесено свыше, планетарной Иерархией на заре развития пятой расы. О планетарной Иерархии, управляющей развитием планетарного человечества, я расскажу в следующих книгах.



Сейчас только очень коротко, как об этом говорит известный, обладающий знаниями человек:

«Жизнь человечества управляется силами, исходящими из двух источников — во-первых, это влияние планет, воспринимаемы как массами людей, так и отдельными людьми совершенно невольно и бессознательно.



Во-вторых, из внутренних кругов человечества, о существовании и значении которых большинство людей даже не подозревает, как не подозревает о влиянии планет. Внутренний круг называется «эзотерическим». Он состоит из людей, достигших высочайшего уровня развития. Каждый из них обладает всеми формами сознания, возможными для человека, абсолютным знанием, свободной и независимой волей». Г. Гурджиев

Человечество неукоснительно развивается. История, известная нам, охватывает лишь крохотную часть полной истории человечества. В памяти человечества мало, что сохраняется из истории предыдущих эпох. Нам, практически, ничего не известно о прошедших периодах существования человечества. Но очевидно одно: по мере развития человечества, развивается и его представление о мире, в котором оно живет.



Человечество приобретает знание о Вселенной, о Законах жизни, изменяются его представление о мире и о жизни. Развивающееся вместе с человечеством знание никогда не исчезает. Оно передается из века в век, от расы к расе, из одной эпохи переходит в другую.

Примерно 8 тысяч лет тому назад начала свое развитие, правящая сейчас на планете белая раса. Она получила знание о Мироздании, об Абсолюте, о Законах и Принципах существования от предыдущей четвертой расы атлантов.



Приблизительно 6 тысяч лет тому назад в Индии возникли первые посвятительные школы, в которых хранилось и развивалось полученное знание. Частично высшее знание было передано от предыдущей расы в Египте. Там тоже были созданы посвятительные школы.



С незапамятных времен проводилась подготовка и обучение специально отобранных людей в школах, называемых Школами мистерий. Кроме учения о строении вселенной, о невидимых планах жизни, там приобщали к великой фундаментальной доктрине перевоплощения.



Знание было тайным, скрываемым, передавалось лишь избранным, готовым к восприятию людям. Знание это всегда было скрыто от многих и предназначалось для немногих. Традиционно оно передавалось в устной форме от Учителя к ученику.



Оно дошло до нас в древнейших памятниках человеческой культуры, происхождение которых теряется в глубине веков. Передавалось это знание только при посвящении в школах, было доступно очень небольшому числу людей на Земле. Это знание называется «эзотерическим» или посвятительным.

«Знание не скрыто. В течение определенного периода времени человечество имеет в своем распоряжении некоторую сумму знаний. Если большое количество знания сосредоточено в малом количестве людей, тогда оно дает значительные результаты.



Те, кто обладает знанием, делают все что могут, чтоб передать и сообщить его возможно большему числу людей, облегчить им приближение к знанию и подготовку себя к восприятию истины.



Но, никому нельзя передать знание силой». Г. Гурджиев

За прошедшие тысячелетия знание, развиваясь, превратилось в единый планетарный духовный базис. Это Учение о мироздании, как о некоем едином пространстве, устроенном и живущем по единым законам. Учение, доказывающее факт присутствия божественного начала (сознания) в любой частице вселенской жизни.

Существует общечеловеческая база духовных знаний и практик. Каждый народ обладал и до сих пор обладает своей традиционной, бережно охраняемой мудростью, открытой для немногих, но скрытой для многих.



Можно сказать, что каждый народ внес свой определенный вклад в обще планетарное духовное достояние. Каждый народ внес свой определенный вклад в Единое общечеловеческое тайное знание. Оно включает духовные методы многих народов. Это результат духовных усилий человечества за прошедший период развития.

Но существует фундаментальная основа знания, единая высшая доктрина — знание о строении Вселенной, о существовании многих планов жизни, о взаимодействии миров, о единых Вселенских законах. Знание о перевоплощениях человека, об эволюции его сознания. Именно эти знания передавались в посвятительных школах.

Оно лежит в основе всех посвящений и в очень небольшой степени в основе многих религий. Укрывшись в мифах, легендах, символах, оно распространилось по всей Земле.

«Сама идея эзотеризма, идея посвящения в большинстве случаев доходит до людей через псевдоэзотерические системы и школы. Если бы таких псевдо эзотерических школ не существовало, огромное большинство не имело бы возможности узнать о существовании чего-то большего, чем жизнь, т. к. истина в ее чистой форме для них недоступна». «Идея посвящения, которая доходит до нас через псевдоэзотерические системы, также передана в совершенно неверной форме.



Легенды, касающиеся внешних обрядов посвящения, составлены из обрывков сведений о древних мистериях. Мистерии представляли собой особый путь, где специальные театральные представления, изображали в аллегорической форме путь эволюции человека и мира.



Посвящение — это переход с одного уровня развития, бытия на другой. Это отмечалось особыми церемониями. Но само изменение бытия не может быть вызвано никакими обрядами. Обряд лишь отмечает свершившийся переход». Г. Гурджиев

Эти знания передавал своим последователям каждый основатель мировых религий. Иисус тоже говорил своим ученикам о мистериях.

Позже, когда религии стали псевдоэзотерическими учениями, когда знания исчезли из религиозных догм, возникли мертвые ритуалы.

«Только в псевдоэзотерических системах, которые не имеют ничего, кроме обрядов, им приписывают самостоятельное значение. Предполагается, что обряд, названный таинством, передает или сообщает посвященному некоторые силы. Нет и не может быть никакого внешнего посвящения». Г. Гурджиев

В христианстве такими бессмысленными обрядами являются «таинство причастия», таинство крещения, обряд отпевания и др.

Итак, существует Единое высшее Знание, которое утверждает, что Мироздание — система взаимодействующих миров жизни. Вселенная бесконечна в своем бытии, ритмически сужается и расширяется. Развитие ее происходит по непреложным всеобщим законам и принципам. Вся жизнь Мироздания связана в единое целое. Это — единый, живой организм, в котором все взаимосвязано.

Являясь частью всеобщей жизни, крошечной клеточкой в этом организме, человек зависит от всего в нем. На него влияют окружающая природа, человеческая среда и космические воздействия.



Каждый из нас тоже влияет на все: на природу, на окружающих людей, на Космос. Когда человек начинает осознавать эту связь, начинает осознавать, что он ответственен за то, как влияет на окружающее, что все возвращается к нему же, что ничто не исчезает бесследно, он начинает понимать, что необходимо научиться существовать в гармонии со всем окружающим, необходимо научиться любить все.

Вся жизнь Мироздания существует и развивается, благодаря закону взаимодействия, взаимообмена, и закону любви.



Оккультное определение любви следующее — «Любовь есть универсальная сила божественного творчества.» Она универсальная так как действует во всей Вселенной.



Понаблюдайте: в природе все свидетельствует о том, что любовь есть основа развивающейся жизни. Любовь — это соединение женского и мужского, творящее новую жизнь. Это любовное соединение, дающее новую форму жизни, характерно начиная с мельчайших частиц материи. Оно характерно для всех царств земной природы.



Жизнь царства растений, царства животных и людей продолжается и развивается благодаря этому Вселенскому Закону. Вся жизнь Мироздания существует и развивается благодаря соединению женского начала и мужского, инь и Ян, энергии и сознания, благодаря закону любви.

Именно об этом законе говорил Иисус, когда говорил своим ученикам, что Бог есть любовь. Он хотел сказать, что основной закон жизни, данный богом, есть любовь. О способности принимать все окружающее, о способности чувствовать свою связь с каждым человеком, говорил Иисус в своей проповеди о любви к любому ближнему.

Когда человек научится жить по законам Вселенной, он перестанет нарушать гармонию жизни. Он научится жить по закону любви. Тогда человек научится чувствовать свою связь со всем живущим на планете. Тогда перестанут люди делиться на расы, нации и религии. Только тогда возникнет единение, взаимопомощь и братские отношения между народами Земли.

Знания о жизни, о непреложных Законах и принципах Вселенского и значит земного бытия, о подлинном устройстве человека, о связи его со всеми планами жизни во вселенной, сделают более счастливой жизнь людей на планете.

Эти новые знания о жизни во Вселенной и на Земле, о связи человека с Космосом, Природой, ближним возникнут в новую эпоху.

Пока же человечество живет в такой цивилизации, которая совершенно ничего не знает о Вселенских непреложных законах, оно нарушает их постоянно. Современная культура ничего не знает о связи и зависимости всего живого на планете и в Мироздании. Невежество, наивные, искаженные представления о жизни, о ее ценностях, о смерти, о человеке есть причина страданий, болезней, борьбы и ненависти, присущие земной жизни.

Из множества иллюзий, которые многие тысячелетия сопровождают человечество, есть одна наиболее опасная, которую в первую очередь необходимо преодолеть человеку. Современная культура утверждает это невежество и поэтому человек не может не быть эгоцентрической личностью.



Это невежество, свойственное современной культуре, можно сформулировать так «Я есть мое тело!».



В подсознании у человека, уверенного в том, что его жизнь сводится к физическому существованию и прекращается вместе с ним, есть постоянное ощущение медленного умирания. Поэтому его жизнь не может не быть судорожным эгоистичным стремлением к накопительству всего — денег, власти, секса и т. д.

Хочу привести слова одного мудрого индийского учителя Шри — Шанкара Ачария:

«О ты, ложно рассуждающий! Откажись от мысли, что твое «Я» состоит из кучи кожи, костей, жира и нечистот. Познай, что истинная твоя сущность — это неизменный дух и достигни через это покоя.»

Самая важная задача эзотерического знания — разрушить это ложное представление человека о самом себе.

Современная социальная жизнь, резкое падение нравственности, рост жестокости и насилия в нашем обществе, заставляют многих осознать, что истинная причина всех трудностей нашей жизни в нашем массовом сознании.



Многие начинают постепенно чувствовать, что сейчас необходимо новое Учение, которое объяснит человеку истинный смысл его жизни, научит его правильно относиться к этому миру, научит его ценить не накапливаемые материальные ценности или церковь и служителей ее, а увидеть иную ценность жизни, выявить иные приоритеты наших жизненных усилий.

Сейчас в нашем обществе пытаются понять, каким образом сформировать нравственные ценности в сознании человека. Общество пытается найти пути совершенствования личности. В связи с этим очень много и часто говорится о духовности.

В этот термин вкладываются самые разные понятия: и культурно-зрелищные мероприятия и религиозно — обрядовые.



Принято считать, что духовность — это синоним религии, абсолютная прерогатива церкви, причем только православной церкви.



Давайте вспомним, как определил понятие духовности в своей нагорной проповеди высший Авторитет для миллионов людей. Иисус говорил, что духовность — это доброта, милосердие, любовь ко всему живому, способность к сочувствию, сопереживанию, альтруизм. Духовное сознание личности проявляется как милосердие и мудрость, способность к состраданию.

Иисус говорил о любви к ближнему — умение понять, принять, простить, умение не судить и не осуждать. Иисус не разрешал своим апостолам суждения, тем более, осуждения.



Он разрешал сожаление — сожаление о том, что люди пока не способны понимать, что их мышление ограничено. Он потребовал прощения врагов, что для нас пока вообще нереализуемо. Он потребовал отдавать лишнее нуждающимся, то есть, каждодневной отдачи, жертвы — деятельного земного милосердия.

В каждой религии — буддизм ли это, магометанство, христианство или иудаизм — вы найдете, в той или иной форме, как образец высшего нравственного проявления человека, именно эти качества.

Совершенно очевидно, что милосердие, мудрость и сострадание не возникают в результате чтения, посещения кино и театра, не возникают в результате соблюдения поста и молитв.

Человечество всегда прославляло эти качества, пыталось разработать методы воспитания их. В той или иной степени все возникшие на Земле духовные традиции, все, что входит в понятие духовное искусство и культура, ставило своей целью пробудить в человеке эти свойства.

Духовное сознание личности, взгляд на мир и на людей через призму этого сознания, является результатом серьезного духовного труда. Этот труд во всех духовных учениях называется «Путем».



Каждый человек идет своим путем, т. е. по своему развивает свое сознание, один идет довольно быстро, другие останавливаются или топчутся на месте, некоторые устремляются назад.

Алина Якунина



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